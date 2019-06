The Haunting of Bly Manor | Victoria Pedretti sarà la protagonista – Notizie serie tv

dituttounpop

(Di sabato 29 giugno 2019) Theof Bly Manon,torna comedella seconda stagione, in un nuovo ruolo.La co-di Theof Hill House,, tornerà comedella seconda stagione. Theof Bly, creata sempre da Mike Flanagan, e prodotta da Amblin TV e Paramount TV.L’attrice, che su Netflixanche della seconda stagione di You, interpreterà un nuovo personaggio. Trattandosi di unaantologica, la seconda stagione ambientata in una nuova residenza e con un nuovi personaggi.Theof Blytrae ispirazione dal romanzo di Henry James dal titolo “Il giro di Vite (The Turn of the Screw).ambientata interamente in una vecchia casa di campagna in cui è ambientato il libro. La storia è narrata una governante che è stata assunta da un importante uomo d’affari per allevare i suoi due nipoti. ...

GianlucaOdinson : Dopo Hill House, Victoria Pedretti tornerà come protagonista di The Haunting of Bly Manor! - goldenhoursz : victoria pedretti voltando pra 2 temp de the haunting - whofflepuff : vivo solo nella speranza che tutto (sottolineo TUTTO) il cast di Hill House confermi il ritorno per The haunting of… -