Terminate le registrazioni del nuovo album di Renato Zero a Londra | “Ci aspettano solo

(Di sabato 29 giugno 2019) Sonoledeldi. L'annuncio arriva direttamente dai social ufficiali dell'artista romano, che ha così dichiarato di aver concluso le sessioni in studio perIl Folle che uscirà nel mese di ottobre con la produzione di Trevor Horn. "Sonole sessioni di registrazione a. Un lavoro fatto di energia, di scambio, di crescita... con il nostro solito coraggio. L’uscita dell’è programmata per il mese di ottobre e da novembre in Tour! Ciemozioni... " Queste le parole con le qualiha fatto sapere di aver terminato i lavori di registrazione che riguardano il suo prossimodi inediti, del quale ha già dato una prima anticipazione attraverso il singolo Mai Più Da Soli del quale ha pubblicato anche il videoclip ufficiale girato a. Già annunciati i concerti di supporto al ...

