Tennistavolo | European Games 2019 | la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre

(Di domenica 30 giugno 2019) Tempo di finali oggi per i tabelloni adelaglidi Minsk: la, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collole medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia.Gara amaschile – Semifinali(1)-Svezia (3) 3-0 Gara amaschile – Finale per il bronzo Portogallo (8)-Danimarca (12) 3-1 Gara afemminile – Semifinali(1)-Romania (2) 3-0 Gara afemminile – Finale per il bronzo Polonia (7)-Ungheria (3) 3-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

