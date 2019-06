Tennis | WTA Eastbourne 2019 | Karolina Pliskova è un rullo compressore | domina anche

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : la finale sarà tra Angelique Kerber e Karolina Pliskova : Il torneo WTA di Eastbourne è arrivato al suo atto conclusivo. Sull’erba britannica si sfideranno in finale la tedesca Angelique Kerber e la ceca Karolina Pliskova, in una sfida bellissima e soprattutto incertissima. Kerber non ha dovuto neanche scendere in campo per giocare la semifinale. Infatti la tedesca ha sfruttato il ritiro della tunisina Ons Jabeur. Per Kerber si tratta della trentesima finale della carriera (12 titoli), la sesta ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Kerber elimina Halep - che semifinale Bertens-Pliskova! : Grandi sfide nel quarti di finale del torneo WTA Premier di Eastbourne: sull’erba inglese la tedesca Angelique Kerber, numero 4, elimina la sesta testa di serie, la romena Simona Halep, con lo score di 6-4 6-3 e domani in semifinale affronterà la tunisina Ons Jabeur, che supera in rimonta in tre partite la transalpina Alize Cornet con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Di grande fascino la semifinale della parte bassa del tabellone: la ceca ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Halep e Kerber agli ottavi - Ostapenko elimina Stephens : Giornata intensa al torneo WTA di Eastbourne. Sono scese in campo numerose teste di serie e tra queste anche Simona Halep, che si è qualificata facilmente per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto la rappresentante di Taipei Cinese, Su-Wei Hsieh con il punteggio di 6-2 6-0 dopo soli cinquantacinque minuti di gioco. Ottima vittoria anche per la tedesca Angelique Kerber, che ha superato con un doppio 6-4 l’australiana Samantha Stosur. Tra ...

WTA Eastbourne – Esordio ok per Bertens : la Tennista olandese liquida Putintseva : Esordio positivo per Kiki Bertens nel WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Yulia Putintseva in 2 set Il WTA di Eastbourne inizia con il piede giusto per Kiki Bertens. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, ha superato un agevole match d’Esordio staccando il pass per gli ottavi di finale in 1 ora e 23 minuti. Bertens ha battuto Yulia Putintseva in due set, vinti con il punteggio di 4-6 / 1-6.L'articolo WTA ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : buon esordio per Wozniacki e Vondrousova. Eliminata Camila Giorgi : Prosegue il torneo di Eastbourne, ultimo prima dell’inizio di Wimbledon. buon esordio per Caroline Wozniacki, che ha sconfitto in due set la belga Kirsten Flipkens con il punteggio di 6-3 6-4. La danese ora se la se la vedrà con la tedesca Andrea Petkovic, che nella giornata di ieri aveva sconfitto in tre set la lettone Anastasija Sevastova. Da segnalare la sconfitta della spagnola Carla Suarez Navarro, che ha perso la battaglia di tre set ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : ritorno amaro per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set da Su-Wei Hsieh : Dopo tre mesi Camila Giorgi è tornata finalmente in campo, ma è un rientro amaro per la marchigiana, che è stata Sconfitta nel primo turno del torneo WTA di Eastbourne dalla rappresentante di Taipei Cinese Su-Wei Hsieh, numero 21 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco Giorgi deve subito fronteggiare due palle break in apertura di match e riesce ad annullarle. Nel terzo game arriva, però, ...

Tennis - Ranking WTA (24 giugno 2019) : Ashleigh Barty nuova numero uno. Camila Giorgio unica azzurra in Top-100 : Ashleigh Barty è la nuova numero uno del mondo! Grazie alla vittoria nel torneo ATP di Birmingham, l’australiana, vincitrice anche dell’ultimo Roland Garros, ha ottenuto i punti necessari per sorpassare nel Ranking WTA la giapponese Naomi Osaka. Terza posizione per la ceca Karolina Pliskova e a chiudere le prime cinque ci sono Kiki Bertens ed Angelique Kerber. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Barty, Ashleigh (AUS) 6540 punti 2 Osaka, ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : in finale Sofia Kenin rimonta e batte Belinda Bencic : Sorride la statunitense Sofia Kenin nella finale del torneo WTA di Mallorca: sull’erba spagnola battuta nell’atto conclusivo l’elvetica Belinda Bencic, la quale, avanti di un set, si fa rimontare e superare dopo due ore e 45 minuti. L’americana si impone con lo score di 6-7 (2) 7-6 (5) 6-4. Nel primo set parte forte l’elvetica, che vince i primi nove punti e sale sul 3-0 non pesante, poi manca tre palle per il 4-0 e ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : semifinali Goerges-Martic e Strycova-Barty : Si sono disputate oggi le partite dei quarti di finale del torneo WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham. Nel derby ceco Barbora Strycova ha battuto con un facile 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti la connazionale Kristyna Pliskova, vincitrice negli ottavi al tie-break del terzo set contro la gemella Karolina, ora in semifinale affronterà Ashleigh Barty, che se dovesse vincere il torneo diventerebbe la nuova numero 1 del mondo, oggi ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : Angelique Kerber domina Maria Sharapova nel match tra ex numero uno : Si sono disputati gli ultimi quattro incontri di secondo turno del WTA International sull’erba spagnola di Mallorca. Il match di maggior spicco era indubbiamente quello tra due ex numero uno del mondo, la tedesca Angelique Kerber, attuale numero 6 del ranking WTA e numero 1 del seeding, e la russa Maria Sharapova, entrata in tabellone grazie a una wild card e tornata nel circuito dopo quasi cinque mesi a causa dei cronici problemi alla spalla. ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : fuori Naomi Osaka - avanti Ashleigh Barty e Venus Williams : Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Birmingham: sull’erba britannica le quattro sfide in programma oggi si sono risolte entrambe abbastanza velocemente e con successi in due set. Non sono mancate però le sorprese, con la caduta di due teste di serie. Esce di scena la numero uno del tabellone e del mondo, la nipponica Naomi Osaka, che viene sconfitta per 6-2 6-3 dalla kazaka Yulia Putintseva, che nei quarti di domani se ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : Sevastova - Mertens e Kenin avanzano senza problemi nei secondi turni della parte bassa : I secondi turni del torneo WTA International di Mallorca cominciano senza grandissime sorprese. Sull’erba spagnola avanzano un po’ tutte le giocatrici più quotate, senza nemmeno dover faticare eccessivamente negli incontri disputati. In termini di classifica, la sfida più incerta era tra Alison Van Uytvanck e Yafan Wang. La belga e la cinese sono entrambe venticinquenni e divise da una posizione nel ranking (57 contro 58): il match è ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : a Kristyna Pliskova la sfida in famiglia con la gemella Karolina : Si sono disputate oggi quattro partite del primo turno e quattro del secondo del WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham e particolre curiosità suscitava il match tra le due gemelle della Repubblica Ceca Karolina e Kristyna Pliskova. Questo è anche stato l’unico match di giornata andato al terzo set e ha vinto Kristyna, la mancina e la meno quotata della famiglia: è numero 112 del mondo (ma due anni fa è stata numero 35), mentre la gemella è ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : big match a Caroline Garcia - vincono anche Maria Sharapova ed Angelique Kerber : A differenza di quanto accaduto oggi nel torneo Premier di Birmingham, nel WTA International di Madrid non ci sono problemi di meteo e così si completa il primo turno. Sull’erba iberica spicca la vittoria della francese Caroline Garcia nel big match in rimonta con la bielorussa Victoria Azarenka, battuta 1-6 6-4 7-5. Avanza anche la russa Maria Sharapova, che soffre un set poi liquida la slovacca Viktoria Kuzmova per 7-6 (8) 6-0, mentre ha ...