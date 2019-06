Temptation Island | la rivelazione di Lidia Vella | So cose top secret Cosa mi ha

Temptation Island Vip - Ilary Blasi esclusa dalla conduzione. Ecco chi prenderà il suo posto : Il prossimo autunno tornerà in onda Temptation Island Vip. Il programma, prodotto da Maria De Filippi, non avrà più come conduttrice Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nell'ultimo periodo sembrava che a occupare il suo posto ci fosse Ilary Blasi. La moglie di Totti però - ri

Temptation Island Vip : sfuma l'ipotesi Ilary Blasi conduttrice - Bisciglia in pole position : Mancano due mesi all'inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip 2, e circolano già le prime ipotesi su chi potrebbe ricoprire il ruolo di conduttore. Dopo l'abbandono di Simona Ventura, per il suo trasferimento alla Rai, potrebbero giungere al timone dello show Alessia Marcuzzi, Filippo Bisciglia e Ilary Blasi. Fino ad ora, però nessuna voce ufficiale su chi ricoprirà il posto vacante. Quello che sappiamo però, è che l'ipotesi della ...

Sonia Lorenzini su nozze - figli e Temptation Island : “Mai dire mai” : Sonia Lorenzini, nel futuro matrimonio e figli con Federico Piccinato. L’ex tronista però non chiude del tutto la porta a Temptation Island Come sta Sonia Lorenzini? L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felice al fianco del fidanzato Federico Piccinato, ha concesso una succosa intervista al settimanale Vero (in edicola questa settimana). Una chiacchierata in […] L'articolo Sonia Lorenzini su nozze, figli e Temptation Island: ...

Filippo Bisciglia promosso : in lizza per condurre Temptation Island Vip : Temptation Island Vip 2, Filippo Bisciglia prenderà il posto di Simona Ventura? Quello che è certo è che Simona Ventura non condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip in onda da settembre. Ma chi prenderà il suo posto nel docu-reality di Canale5? Sono tanti i nomi che si stanno facendo in queste settimane (da Ilary Blasi a Silvia Toffanin, passando per Alessia Marcuzzi), eppure secondo i settimanali Vero e Gente, a condurre ...

Temptation Island 2019 - David Scarantino : "Cristina Incorvaia deve meditare se vuole stare con me" (video) : Settimana ricca di spoiler per tutti i fan di Temptation Island in attesa dell'imperdibile puntata di lunedì 1 luglio 2019. Ora è la volta di Cristina Incorvaia e David Scarantino che, in queste tre settimane, si sono dati la possibilità di capire se ci sono i presupposti per una vita assieme destinata a durare nel tempo. prosegui la letturaTemptation Island 2019, David Scarantino: "Cristina Incorvaia deve meditare se vuole stare con me" ...

Uomini e Donne - «Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià. Ho la certezza» : la testimonianza di un'ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglià ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un'ex protagonista di Temtation Island, Giada...

Temptation Island anticipazioni - Cristina manda in tilt David : sfogo : Temptation Island anticipazioni, Cristina Incorvaia manda in tilt David del Trono Over: cena romantica col tentatore, Scarantino si sfoga Cristina Incorvaia e David Scarantino, coppia nota al pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, saranno protagonisti della prossima puntata di Temptation Island dove non mancheranno le scintille. Questo stando alle anticipazioni divulgate dal reality […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, ...

Temptation Island - Giada si scaglia contro Manuel : Giada accusa Manuel di aver tradito la sua attuale Giulia Cavaglià affermandone di averne le prove e dandoli della brutta persona. Il presunto tradimento di Manuel Galiano sta facendo chiacchierare in lungo e in largo. L’ex corteggiatore, ora fidanzato di Giulia Cavaglià, da qualche giorno è al centro del gossip in quanto, secondo alcune voci si sarebbe intrattenuto con una ragazza durante la sua ultima vacanza a Ibiza.\\ Sul web ...

Temptation Island : Jessica invaghita di un tentatore - Nicola furioso con Sabrina : Temptation Island, il reality che mette alla prova le coppie, nella sua prima puntata ha registrato un boom di ascolti con il 22% di share in TV e un record di ascolti in digitale. Lunedì 1° Luglio sarà trasmessa la seconda puntata su canale 5 in prima serata. Questa edizione è partita con il botto e con dei vacillamenti da parte di quasi tutte le coppie, anche se quella più a rischio si è rivelata quella di Jessica e Andrea. I due ragazzi ...

Temptation Island - Antonella a Francesco Chiofalo : “Non sei un malato” : Temptation Island: Francesco Chiofalo riceve una lettera da Antonella Fiordelisi Qualche tempo fa, come i lettori di DiPiù sicuramente ricordano, Francesco Chiofalo aveva scritto una lettera, pubblicata sul n° 21 del settimanale, indirizzata alla fidanzata Antonella Fiordelisi, alla quale comunicava il suo desiderio di lasciarla, per non obbligarla a stargli a fianco durante la lotta contro la malattia (l’ex concorrente di Temptation ...

Anticipazioni Temptation Island 1 luglio - Vittorio per Katia : 'Due anni e mezzo buttati' : La seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 1° luglio, si avvicina e i canali ufficiali del docu-reality continuano a mantenere viva l'attenzione del pubblico da casa con brevi video di Anticipazioni. Dopo avere appreso che Andrea Filomena riceverà nuove brutte notizie sulla sua fidanzata Jessica Battistello, anche un altro fidanzato si troverà costretto a fare i conti con un video non troppo gradito. Sarà Vittorio Collina ad essere ...

Temptation Island Vip : addio Ilary Blasi? Spunta il nome del nuovo conduttore : Temptation Island Vip: news sulla nuova conduttrice Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il programma prodotto da Maria De Filippi è orfano di Simona Ventura che, dopo il successo della prima stagione, ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nonostante l’assenza di Super Simo il programma tornerà regolarmente in onda […] L'articolo Temptation Island Vip: addio Ilary Blasi? Spunta il nome del nuovo ...

Temptation Island 2019 - anticipazioni seconda puntata : Vittorio si arrabbia dopo un video riguardante Katia : Una nuova anticipazione riguardante la seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, è stata condivisa sui vari canali social ufficiali del programma.In quest'occasione, i protagonisti sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, fidanzati da 2 anni e mezzo. Katia, come ricordiamo, è la partecipante "fotonica" di quest'edizione di Temptation Island.prosegui la ...

Giada di Temptation Island stronca Manuel Galiano : 'Brutta persona - certa che ha tradito' : Dopo gli exploit social di Deianira Marzano e Amedeo Venza, un altro volto noto si è esposto su Instagram per attaccare Manuel Galiano. Giada Giovanelli, che con il ragazzo ha condiviso l'esperienza di Temptation Island l'anno scorso, ha usato parole molto dure per descriverlo e si è detta certa del tradimento che si dice abbia inflitto a Giulia Cavaglià. Anche Giada contro Manuel sui social Sembra essere diventato un tiro al bersaglio quello ...