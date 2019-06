Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Henry si allea con Christoph e chiede a Denise

tvsoap

(Di sabato 29 giugno 2019) Possono gelosia ed ambizione trasformare un uomo onesto in un complice di gravi crimini? È ciò che si stannondo i telespettatori tedeschi di, che negli episodi attualmente in onda in Germania stanno assistendo ad una vera e propria trasformazione per uno dei personaggi cardine della quindicesima stagione… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntatedi Sturm der Liebe!puntateinnamorati Come sappiamo, la quindicesima stagione diè incentrata sulla coppia formata daSaalfeld (Helen Barke) e Joshua Winter (Julian Schneider). E, come da tradizione, il loro sarà un amore ostacolato su mille fronti, a partire da quello dei rivali sentimentali. Se Joshua è stato a lungo legato con la perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) rimanendo cieco riguardo ai propri sentimenti per ...

UnaCitazione : RT @Noninfluente: 'Sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato. Il guanto era a pochi passi, irraggiungibile e consumato. In q… - minaVagante89 : RT @Noninfluente: 'Sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato. Il guanto era a pochi passi, irraggiungibile e consumato. In q… - _pandahemmings_ : RT @Noninfluente: 'Sotto un albero senza fiori si struggeva l'amore amato. Il guanto era a pochi passi, irraggiungibile e consumato. In q… -