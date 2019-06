Stranger Things | 5 punti per prepararsi alla terza stagione

Le prime due stagioni di Stranger Things in 15 minuti e con dei narratori speciali (video) : Il conto alla rovescia sta per terminare e giovedì prossimo inizieremo la nostra maratona di Stranger Things 3. Manca meno di una settimana all'arrivo dei nuovi episodi della serie sulla piattaforma Netflix e proprio per questo il cast ci è venuto incontro mettendo insieme, in quindici minuti, le prime due stagioni dedicandoli a tutti coloro che non volessero lanciarsi in una maratona selvaggia in questi giorni dicendo addio alla vita ...

Stranger Things 3 : Per tutti gli appassionati di fantascienza, avventura, miste ad horror ecco in arrivo il 4 luglio 2019 sulla piattaforma Netflix la terza stagione della famosa e collaudatissima serie televisiva americana Stranger Things, già vincitrice di ben cinque premi nella 69a edizione dei Primetime Emmy Awards del 2017, una saga nata da un’idea di Matt e Ross Duffer, prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps ...

«Stranger Things» - è in arrivo una collezione firmata Levi's : «Stranger Things» continuerà a essere una serie di successo anche il prossimo autunno-inverno. Almeno a giudicare dalle attenzioni che il mondo della moda nutre nei confronti del telefilm di Netflix. Dopo H&M, infatti, è il colosso del denim Levi's a dedicare ai fan delle avventure di Billy Hargrove una capsule collection in vendita a partire dal prossimo autunno. In pieno mood anni Ottanta, anni che a guardare le ...

Nuove serie su Netflix a luglio 2019 - cosa guardare da Stranger Things a Orange Is The New Black : Stia attento chi crede che l'estate sia un buon momento per schiodarsi dal divano e godersi un po' di vita all'aperto. L'ondata di Nuove serie su Netflix prevista per luglio 2019 è pronta infatti ad abbattersi contro di noi con alcuni titoli attesissimi. Si comincia il primo luglio con la seconda stagione di Riverdale. Il teen drama creato da Roberto Aguirre-Sacasa racconta la vita di Archie Andrews nella cittadina di Riverdale e indaga i ...

Stranger Things - i giovani attori riassumono le prime due stagioni : http://www.youtube.com/watch?v=JpbWqiUy0YM Il 4 luglio è vicino e ciò significa che è vicino anche l’inizio della terza stagione di Stranger Things. La serie ormai culto farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming proprio in quella data e i trailer che abbiamo visto finora sono stati abbastanza chiari: nella torrida estate di Hawkins i protagonisti delle vicende cercano di andare avanti con la loro vita ma la minaccia del ...

Stranger Things 3 : lo spoiler sulla morte di Dustin forse è uno scherzo di Gaten Matarazzo : Agli MTV Movie & TV Awards 2019, che si sono tenuti giorni fa a Santa Monica e hanno visto trionfare 'Game of Thrones' e 'Avengers: Endgame', erano presenti anche alcuni membri del cast di Stranger Things: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schnapp. I tre giovani attori, interpreti rispettivamente di Dustin Henderson, Mike Wheeler e Will Byers, sono stati intervistati da Entertainment Weekly e hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul ...

Stranger Things : i misteri rimasti in sospeso da risolvere nella terza stagione : Il debutto della seconda stagione di Stranger Things risale a più di un anno e mezzo fa, periodo durante il quale svariate teorie si sono avvicendate circa alcuni dei misteri più complessi riguardanti la cittadina di Hawkins. La serie di Netflix torna sulla piattaforma il 4 luglio con gli episodi della terza stagione; la seconda annata dello show ambientato a metà degli anni ’80 e infarcito di citazioni popolarculturali di quel decennio si ...

Stranger Things : tutti i libri da leggere in attesa della terza stagione della serie tv : Per tutti gli appassionati della serie tv "Stranger Things" che attendono con ansia l'uscita della terza stagione una buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salienti della storia del "sottosopra" leggendo i vari libri che prendono spunto dalla serie Netflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.

5 curiosità sul trailer di Stranger Things della nuova stagione : In attesa dell'uscita della terza stagione di Stranger Things, è stato pubblicato il trailer finale della nuova serie che preannuncia una nuova avventura per i giovani protagonisti. La terza stagione di Stranger Things sarà disponibile dal 4 luglio su Netflix. Vediamo insieme quali sono le novità e le curiosità sulla nuova stagione.

Stranger Things 3 - il trailer mostra Billy posseduto dal Mind Flayer e un'enorme creatura : Il 4 luglio è sempre più vicino e soltanto un paio di settimane separano il pubblico dalla terza inedita stagione di Stranger Things. I nuovi episodi della serie saranno otto e verranno, come sempre, pubblicati da Netflix. Lo show creato dai fratelli Duffer è iniziato nell'estate del 2016 con una prima stagione che ha riscosso successo in tutto in tutto il mondo. La seconda stagione, composta da nove episodi, è stata diffusa nell'autunno 2017 e ...

Stranger Things 3 - ci siamo quasi : ecco il trailer esteso finale - anticipazioni : Ci siamo quasi: il 4 luglio 2019 la terza stagione di Stranger Things (le cui riprese sono terminate lo scorso autunno) diventa finalmente disponibile su Netflix. Per stimolare ulteriormente la curiosità di tutti, il colosso americano ha rilasciato venerdì 21 giugno il trailer esteso e definitivo – che rimpiazza il primo teaser – di questa nuova tornata di episodi e scopriamo dalle immagini che il Mind Flayer non è stato ricacciato ...

Stranger Things il nuovo trailer prepara all'incubo del 4 luglio (video) : "Tu ci hai fatti entrare. E ora tu ci dovrai lasciarci restare".Inizia così il trailer finale della terza stagione di Stranger Things in arrivo il 4 luglio, giorno della festa dell'Indipendenza Americana per rispettare il legame tra la serie e una festa dopo Natale e Halloween delle prime due.prosegui la letturaStranger Things il nuovo trailer prepara all'incubo del 4 luglio (video) pubblicato su TVBlog.it 21 giugno 2019 10:02.

Stranger Things - il nuovo trailer della terza stagione disponibile dal 4 luglio (VIDEO) : Stranger Things 3, il gruppo alle prese con l’estate, gli amori e nuove e vecchie minacce nel nuovo trailer esteso. Dal 4 luglio su Netflix (VIDEO)Il 4 luglio è la festa più importante per gli Stati Uniti, è il giorno dell’Indipendenza, e la terza stagione di Stranger Things ha tutte le intenzioni di sfruttarlo. Il 4 luglio è anche il giorno in cui Netflix rilascerà la terza stagione composta da 8 episodi, ed è anche il periodo in ...

«Stranger Things 3» - il trailer finale e quando inizia : «Se non fosse mai andato via? Se l’avessimo chiuso qui fuori con noi?» si chiedono non senza apprensione Will e Undici. Così Will nel trailer finale di Stranger Things 3, che svela nuovi inquietanti dettagli sui nuovi episodi promettendo un livello di tensione da brividi. Come si vede nella clip promozionale, il clima di festa – è noto che la terza stagione è ambientata in estate, precisamente nel periodo ...