Strage di Viareggio | 10 anni fa l' esplosione che uccise 32 persone

Strage di Viareggio dieci anni dopo - Mattarella : “Evento inaccettabile”. Toninelli : “Via il cavalierato a Moretti” : dieci anni fa, la sera del 29 giugno 2009, 32 persone morirono nella Strage ferroviaria di Viareggio. In occasione dell’anniversario del disastro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato, in un messaggio, di un “evento tragico e inaccettabile“. “In questa giornata in cui si rinnova il dolore dei familiari delle vittime – ha affermato – desidero esprimere solidarietà e vicinanza all’intera ...

La Strage di Viareggio - dieci anni fa : Il 29 giugno di dieci anni fa un treno merci deragliò provocando un incendio e l'esplosione di tre palazzine: morirono in 33

Strage di Viareggio - 10 anni dopo. La città si ferma per ricordare le 32 vittime : Una messa alla cappella del cimitero della Misericordie. In serata il corteo per le strade del centro. Per tutto il giorno i treni che passeranno dalla stazione fischieranno

Viareggio - 10 anni fa la Strage nella quale morirono 32 persone. LA FOTOSTORIA : Viareggio, 10 anni fa la strage nella quale morirono 32 persone. LA FOTOSTORIA Intorno alle 23.50 del 29 giugno del 2009 un treno merci con 14 vagoni carichi di cisterne di gpl esplode dopo essere deragliato nei pressi della stazione toscana. Nell’incidente perdono la vita 14 persone subito e 18 nei giorni successivi. ...

Strage di Viareggio - 10 anni e 2 sentenze dopo : da cisterne anti-squarcio a velocità - cosa (non) è stato fatto per la sicurezza : In dieci anni dal disastro di Viareggio, la politica ha fatto poco per migliorare la sicurezza delle ferrovie. Il 29 giugno 2009, un convoglio di 14 cisterne di gpl deragliò alla stazione intorno alla mezzanotte e l’incendio che ne seguì uccise 32 persone nelle proprie case o che passavano per strada. Dieci anni in cui la politica avrebbe potuto imporre alle aziende ferroviarie italiane – oltre 30 operano sui nostri binari – tutte quelle ...

Strage Viareggio - familiari delle vittime : “Imputati dicono di voler fare un gesto forte? Rinuncino al ricorso in Cassazione” : Ci sono le televisioni di tutta Italia puntate su di loro. I familiari delle vittime della Strage di Viareggio sono tesi, nella saletta della circoscrizione del quartiere Marco Polo dove hanno dato appuntamento alla stampa per rompere il silenzio sulla sentenza di secondo grado pronunciata giovedì dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato le condanne ad alcuni manager italiani e tedeschi e ribaltato in assoluzione quelle ad altri. ...

Strage di Viareggio - 7 anni a Moretti : Marco Gemelli La Corte di appello di Firenze conferma le pene di primo grado: «Giustizia è fatta» Come di consueto, al mattino avevano portato in tribunale le magliette bianche con i visi e i nomi delle 32 vittime della Strage di Viareggio. E quando dalla bocca del giudice è uscita la parola «colpevole», per i familiari delle persone che dieci anni fa hanno perso la vita è arrivato il momento della commozione. Non appena i magistrati ...

Strage Viareggio - Ferrara (M5s) : “Moretti nominato cavaliere da Napolitano - partiti votino mozione per togliere il titolo” : Dopo la sentenza d’appello che ha confermato i sette anni di reclusione per l’ex ad di Fs e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, per la Strage di Viareggio, il senatore del M5s, Gianluca Ferrara, ha chiesto a tutti i partiti di votare a favore della mozione che impegna il governo a togliere il titolo di cavaliere a Moretti. “Se è un uomo, rinunci lui al cavalierato e chieda scusa”. L'articolo Strage Viareggio, ...

La sentenza sulla Strage di Viareggio non fa giustizia : I dirigenti della rete ferroviaria, a cominciare dall’ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato, Mauro Moretti, sono stati condannati a pesanti pene detentive dalla Corte d’appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado a sette anni di carcere. L’emozione suscitata dal g

Strage di Viareggio - i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO : Strage di Viareggio, i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO "Niente sarà più come prima", è lo slogan su diversi striscioni piazzati all'esterno del palazzo di giustizia di Firenze dove è stata confermata in appello la condanna a 7 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro ...

Strage di Viareggio - i familiari delle vittime : “Si è chiuso un cerchio. Ora più sicurezza in tutti luoghi di lavoro” : Dieci anni chiedendo giustizia. I familiari delle vittime della Strage di Viareggio erano riuniti a Firenze, per aspettare la sentenza d’appello. Il padre di Emanuela Menichetti mostra la foto della figlia, in ospedale dopo l’esplosione a Viareggio. Claudio Menichetti è uno dei familiari delle 32 vittime. “Quando arrivano queste notizie, non hanno nulla di gratificante, ci danno modo di credere che la giustizia ci sia ancora e ...

Strage di Viareggio - l’ex ad delle Ferrovie Mauro Moretti condannato a 7 anni : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti - ex ad di Ferrovie dello Stato (Fs) e di Rete Ferroviaria italiana (Rfi) - che era andato a processo per la Strage di Viareggio, l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone. Moretti era imputato per disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni col...