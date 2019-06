Strage di Bologna alla svolta Un reperto cambia la storia

Strage di Bologna - la nuova perizia che può cambiare tutto : "Trovato l'interruttore" : Il 2 agosto 1980 ha segnato per sempre la storia italiana: nella Strage alla Stazione di Bologna 85 morti e 200 feriti. La...

Strage Bologna - forse trovato l’interruttore della bomba : La conferma sulla composizione dell'esplosivo, l'eventualita' di un'esplosione accidentale e il ritrovamento, tra le macerie, di quello che, forse, e' l'interruttore che ha provocato la Strage della stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Sono gli elementi principali della perizia chimico-esplovistica disposta nel processo a Gilberto Cavallini, ex Nar accusato ormai a 39 anni di distanza di concorso nell'attentato e depositata, dopo ...

Strage di Bologna - il giudice revoca il proscioglimento di Paolo Bellini ex primula nera di Avanguardia Nazionale : Paolo Bellini, 66 anni, ex ‘primula nera’ di Avanguardia Nazionale, sarà nuovamente indagato per la Strage della stazione di Bologna. Il gip Francesca Zavaglia ha infatti revocato il proscioglimento del 28 aprile 1992 come chiesto dalla Procura generale che ha avocato a sé il fascicolo di indagine sui mandanti dell’attentato del 2 agosto 1980, 85 morti e oltre 200 feriti. Il giudice ha dato sei mesi per svolgere indagini. La procura ...

