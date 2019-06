Storie Maledette | Franca Leosini replica a Federica Sciarelli | Sono favorevole ad

blogo

(Di sabato 29 giugno 2019) La frecciatina interna di, conduttrice di Chi l'ha visto?, indirizzata a, che sta per tornare in onda con due puntate speciali di, dedicate all'omicidio di Marco Vannini, non potevano passare inosservate, ovviamente.La, infatti, aveva commentato, con una punta di sarcasmo, l'intervista che Antonio Ciontoli, condannato per l'omicidio del giovane di Ladispoli, morto a soli 20 anni, ha rilasciato allae che andrà in onda durante i precitati speciali. Le dichiarazioni della conduttrice di Chi l'ha visto?state le seguenti: "Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l'ha visto? l'abbiamo sempre chiesta l'intervista a Antonio Ciontoli. A noi non ce l'ha mai concessa. Come si dice: "Fatevi una domanda, datevi una risposta". Questo è"....

davidemaggio : Franca Leosini non risponde alla Sciarelli: «Io non commento Federica» - ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Franca Leosini, giornalista e conduttrice di Storie Maledette, è seguitissima sui social e ha anche un gruppo di fan che s… - LaPaginaZurigo : Storie maledette: torna Franca Leosini La regina della cronaca nera sarà in onda con due puntate speciali su Rai 3… -