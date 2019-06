Sondaggio di Nando Pagnoncelli | governo Lega-M5s per la prima volta sotto il 50 per cento

Sondaggio - Nando Pagnoncelli : infedeltà e impulso - perché ogni tanto le rilevazioni non ci azzeccano : Maledetto "voto d'impulso", nemico giurato dei sondaggisti. Della questione ne ha parlato Nando Pagnoncelli, ad di Ipsos Italia, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta al convegno nazionale della Società italiana di statistica a Milano oggi, martedì 18 giugno. I curatori della tavola rotond

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : conti pubblici e minibot - gli italiani vogliono cautela : I conti pubblici, il rischio di una procedura d'infrazione per debito, i minibot. Per gli italiani la parola d'ordine è cautela. "Il 33% ritiene si debba cercare un accordo per evitare una procedura di infrazione", spiega Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera, "il 21% è del

Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli : "Governo a rischio? Solo il 29% degli italiani vuole tornare al voto" : Le elezioni europee hanno ribaltato i pesi delle due forze al governo. Dopo che il Movimento 5 Stelle ha subìto una perdita di voti non da poco, serve capire l'andamento degli elettori e il motivo di tale sconfitta. Per il 32% degli italiani Luigi Di Maio - rivela il sondaggio di Nando Pagnoncelli s

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Luigi Di Maio e il M5s - fine della stagione politica" : Il crollo del Movimento 5 stelle e di Luigi Di Maio viene percepito come la fine della loro esperienza di governo. Secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, il 45 per cento degli italiani ritiene che "il risultato raggiunto dal M5s rischia

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Matteo Salvini durerà più a lungo di Matteo Renzi" : Entrambi hanno ottenuto un successo impensabile alle elezioni europee. Nel 2014 Matteo Renzi con il Pd ottenne il 40 per cento delle preferenze, Matteo Salvini, il 26 maggio scorso ha raggiunto il 34 per cento. Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per DiMartedì, su La7, ha interrogato gli elettori su

Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli a DiMartedì - incubo-tasse per gli italiani : Gli italiani vivono nell'incubo delle tasse. Tanto che secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato ieri sera 21 maggio in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, gli intervistati si sono detti convinti che le imposte aumenteranno. Alla domanda: "Rispetto a quest'anno, lei prevede ch

DiMartedì - Sondaggio Nando Pagnoncelli : un dato impensabile su Giuseppe Conte : E' sempre più il governo Conte. Il premier infatti è considerato dalla maggioranza degli italiani sempre più incisivo all'interno dell'esecutivo. Secondo il sondaggio illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, Giuseppe Conte è "determinante per il gover