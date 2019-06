Sondaggi | governo sotto al 50% Salvini perde 10 punti | Di Maio giù di 48 rispetto a un

Sondaggio Ipsos. Consensi Governo sotto 50% : Conte in testa - Salvini doppia Di Maio : A un mese dal voto europeo con il trionfo della Lega, Ipsos fa il punto sul Corriere della Sera. sul consenso del Governo e dei ministri. Partiamo dal Governo. La tendenza è a una netta contrazione dei Consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto ...

Elezioni Grecia - per i Sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz : si va verso governo di larghe intese? : larghe intese già pronte in Grecia per il dopo voto con Tsipras verso un incarico internazionale? Almeno sette punti distaccano Syriza dai conservatori di Nea Dimokratia quando mancano meno di dieci giorni alle Elezioni del prossimo 7 luglio. Il calo del partito di Alexis Tsipras, sempre più proiettato verso un incarico all’estero (Onu o Ocse) dopo lo sforzo fatto per il caso Macedonia, si era manifestato già in occasione delle Elezioni ...

Matteo Salvini : "Il governo va avanti - è quello che vogliono gli elettori". Il Sondaggio che annulla la crisi : Matteo Salvini non ha alcuna voglia di litigare con Luigi Di Maio. Almeno per adesso."Per noi, in questa fase, il tema della crisi di governo non esiste. Così come non esiste il tema delle elezioni anticipate. Si va avanti" dicono leghista vicini al ministro dell'Interno. "Allora, ditemi che cosa su

Sondaggi - maggioranza di governo di nuovo sopra il 53%. M5S in lieve ripresa (17 - 9%) : Secondo la Supermedia dei Sondaggi politici di YouTrend la Lega, prima secondo le rilevazioni, cresce ancora, e va al 35,7%, (+1,4%). È quello che i Sondaggisti chiamano effetto bandwagoning. Il M5S, dopo il tonfo del 26 maggio, guadagna poco meno di un punto, +0,8%, e si attesta al 17,9%.Continua a leggere

Sondaggi politici governo : Ghisleri “Salvini non abbandona la gente” : Sondaggi politici governo: Ghisleri “Salvini non abbandona la gente” Nonostante il rischio di una possibile “sindrome Le Pen”, la Lega continua a crescere nei Sondaggi relativi alle intenzioni di voto (qui l’ultima rilevazione Tecnè). Ma qual è il segreto del successo della Lega e, quindi, del suo leader Matteo Salvini? Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è convinta che il fatto che il fatto che Salvini non abbandoni la ...

Matteo Salvini al governo per molti anni? Sentenza dei Sondaggisti : smontato il sogno di Pd e M5s : Se fosse così, Matteo Salvini sarebbe destinato a governare ancora per qualche anno. Lorenzo Pregliasco, sondaggista di Youtrend, sul Fatto quotidiano analizza l'esito del ballottaggio di domenica e delle amministrative in generale. Primo punto: l'alto tasso di astensione degli elettori del Movimen

Sondaggi politici Ipsos : cala la fiducia nel governo - sale quella in Salvini : Sondaggi politici Ipsos: cala la fiducia nel governo, sale quella in Salvini Le elezioni europee hanno lasciato strascichi pesanti sull’azione del governo. Che ora prova a rimettersi in carreggiata dopo il vertice serale tenutosi ieri tra il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini. Sondaggi politici Ipsos: Salvini e Di Maio “Si va avanti” “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è ...

Sondaggi - "febbre Salvini" : è al 37 per cento (e nessuno crede più alla crisi di governo) : Il Carroccio vola al nuovo record storico secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per il Tg La7. M5s risale al 18,4 e Pd al 22,8...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - Sondaggio Pagnoncelli : "Il prezzo della rissa" - di quanto crolla il governo : Il governo - secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera - perde quattro punti, attestandosi a 52. Il premier Giuseppe Conte cala di 6 punti e viene raggiunto a quota 53 da Matteo Salvini, che pure perde 2 punti. A seguire il vicepremier Luigi Di Maio (indice 32), in flessione

Sondaggi - Conte e Salvini i leader più apprezzati. Ma il governo perde 4 punti : Consenso in calo per il governo e frammentazione dei consensi. Il clima litigioso all’interno della maggioranza – che persiste nonostante la fine della campagna elettorale – ha inciso sull’indice di gradimento del presidente del Consiglio, dei ministri e di molte personalità politiche. È il quadro che delineato dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera, da cui emerge il calo di quattro punti della ...

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Sondaggi politici - gli italiani non vogliono tornare al voto ma chiedono un rimpasto di governo : Un Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia le opinioni degli italiani sull'attuale fase di instabilità politica del governo. Secondo gli elettori l'esecutivo deve andare avanti, evitando elezioni anticipate. Allo stesso tempo, però, gli intervistati ritengono che si debba procedere con un rimpasto dei ministri e dei sottosegretari.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : possibile un governo sovranista : Sondaggi elettorali Piepoli: possibile un governo sovranista La Lega sfrutta il vento favorevole delle europee e sale al 35%, un punto in più rispetto a quanto ottenuto lo scorso 26 maggio. A sostenerlo è un Sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli il 30 maggio e diffuso da Affaritaliani.it. La crescita del Carroccio era prevedibile ed è stata riscontrata da altre società demoscopiche nell’ultima settimana. Anche il Partito ...

Sondaggio Masia per Agorà - gli italiani vogliono che il governo vada avanti ma a una condizione : disastro M5s : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, il 79% degli italiani vorrebbe cambiare alcuni ministri. In particolare questa percentuale sale al 93% tra gli elettori del Pd, al 74% tra gli elettori della Lega e al 52% tra gli elettori del M5s. Solo il