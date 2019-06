Sky | accostato al Napoli | sceglie la Juventus | i dettagli

forzazzurri

(Di sabato 29 giugno 2019) Secondo Sky Sport, Luca Pellegrini,nelle scorse settimane al, ha trovato l’intesa con la. Si avvicina la fumata bianca per la trattativa trae Roma per l’approdo in bianconero di Luca Pellegrini. le parti hanno definito gli ultimie il giocatore già nella giornata di domani effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club. Leggi anche : ADL: “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti, nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri, la nuova maglia e Dimaro…” Veretout-, trattativa in bilico: la data per la decisione. Dovesse saltare, Giuntoli ha pronte due alternative Sportitalia – Manolas-: summit tra Giuntoli e Raiola a Montecarlo. IESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della ...

