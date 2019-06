Sicilia | incendiato il grano del terreno confiscato alla mafia La cooperativa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) “Questa mattina i nostri soci si sono recati nei campi di Canicattì per ultimare i lavori sui vigneti, e hanno visto che uno degli appezzamenti di circa 2 ettari coltivati a, era statonella notte da ignoti, con una perdita di circa 50 quintali diche sarebbe diventata la nostra pasta. Come sempre l’attenzione dei carabinieri di Canicattì è importante, ed è stata aperta un’indagine per individuare la dinamica dei fatti e le responsabilità. Continuiamo nel nostro impegno quotidiano portando avanti i nostri valori e l’amore per la nostra terra”. Sono le parole scritte nei giorni scorsi sulla pagina facebook dellasociale Lavoro e non solo che da anni gestisce le terre confiscatetra l’Alto Belice, il Corleonese e l’Agrigentino. Un chiaro segnale intimidatorio volto a terrorizzare i soci dellache ora lanciano un ...