Si rinnova il “miracolo” della barca di San Pietro dalla Bergamasca FOTO

(Di sabato 29 giugno 2019) Come tutti gli anni è tradizione nellae nella bassa lombardia il ritodi Sane Fulvio Crotti Spreafico da Bergamo ha testimoniato a MeteoWeb, con le immagini a corredo dell’articolo, che “per la prima volta in tanti anni il “miracolo”trasformazione dell’albume dell’uovo in un piccolo veliero si è completamente realizzato. Scherzosamente sono portato a pensare che visto il grande caldo di questi giorni con punte di 38°C in Bergamo città ….. anche il Santo patronocon Paolomia parrocchia, si stiano attrezzando per partire per lidi più freschi accarezzati dalle brezze marine, spiegando tutte le vele“. L'articolo Siil “miracolo”di SanMeteo Web.

