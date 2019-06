Sei secondi per cancellare il Morandi | “Ora vogliamo giustizia e ricostruzione” 

Gli ultimi Sei secondi del ponte Morandi : È tutto pronto a Genova per l’implosione che cancellerà i resti del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto 2018 trascinando con sé 43 vite. La mattinata è iniziata con le evacuazioni dei residenti, oltre 3400 persone, nel raggio più vicino, quello di 300 metri dall’area interessata dalle operazioni. A cancellare le pile 10 e 11 del viadotto circa 1 tonnellata di esplosivo tra plastico e tritolo ...

Ponte Morandi - il giorno della demolizione : imploderà in Sei secondi. Tutte le limitazioni a Genova e c’è l’incognita polveri : Sei secondi. Tanto ci vorrà per abbattere quel che è rimasto in piedi del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Le microcariche esplosive verranno azionate alle 9 in punto: una tonnellata di dinamite e qualche chilo di plastico, piazzate dagli uomini dei reparti speciali militari del Col Moschin, cancelleranno in una manciata di secondi le pile 10 e 11, i ‘moncherini’ da 20mila metri cubi di ...

Golf - PGA Tour 2019 : dominio di Chez Reavie al Travelers Championship - è in testa dopo tre giri con Sei colpi sui secondi. Francesco Molinari 67° : dopo il terzo giro del Travelers Championship al TPC River Highlands di Cromwell, nel Connecticut, un solo nome è quello che domina: si tratta di Chez Reavie, che a 37 anni mette la sua serissima ipoteca sul proprio secondo torneo del PGA Tour in carriera. Il suo vantaggio, infatti, è enorme: si trova a -16, con una seconda parte di giro straordinaria, in 28 colpi. Ne ha sei di vantaggio sui più immediati inseguitori, che sono i connazionali ...

