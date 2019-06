Sea Watch | scontro tra Salvini e la Francia La Germania | «Non criminalizzare il soccorso

Sea Watch - Lerner : "Un disonore di Stato ?l'arresto della Rackete" : Angelo Scarano Gad Lerner va all'attacco e difende la capitana della Sea Watch: "Resterà la macchia di questo arresto" Gad Lerner va all'attacco. Anche questa volta si schiera dalla parte dell'ong che con la capitana Carola Rackete ha imposto (con la forza) lo sbarco dei migranti a Lampedusa. I fatti parlano chiaro. Questa notte la Rackete, al comando della Sea Watch, ha ignorato più volte l'alt delle fiamme gialle e con la sua nave ...

Sea Watch - di cosa è accusata e cosa rischia la capitana Carola Rackete : fino a ventidue anni di carcere per due reati : Resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Sono questi i reati contestati dalla procura di Agrigento a Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. La capitana è al momento agli arresti domiciliari sull’isola di Lampedusa. Rackete è ...

Sea Watch - Saviano difende Carola E la Meloni lo zittisce : "Dimentichi le divise...?" : Angelo Scarano Saviano si schiera dalla parte di Carola. Arriva l'affondo della Meloni: "Dimentichi chi ti protegge con la divisa" È entrata nel porto senza farsi scrupoli. Ha ignorato più volte l'alt della Guardia di Finanza ha violato ogni legge dello Stato italiano sulla navigazione e ha tentato di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. Ma per i sinistri Carola Rackete è un'eroina. La mossa della capitana della Sea ...

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo l’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro

"Non lasceremo Carola da sola". I 'parlamentari della Sea Watch' pronti a testimoniare : Non la lasceremo sola”, “non bisogna abbandonarla”. Se sono solo promesse lo diranno i fatti. Il giorno dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa, bloccata per diciassette giorni al largo dell’isola, una parte della politica si dice disposta a supportare la comandante. Ora che tutto è compiuto, la nave della Ong approdata e sequestrata, i quarantadue passeggeri finalmente in salvo, per Carola Rackete si ...

Sea Watch - Saviano ora consegna la tessera dei partigiani alla "capitana" Carola : Angelo Scarano Saviano difende la capitana della Sea Watch dalle accuse di tentato naufragio dopo la folle manovra nel porto di Lampedusa contro la Gdf Non poteva mancare la difesa d'ufficio da parte di Roberto Saviano. Lo scrittore di Gomorra si schiera senza se e senza ma dalla parte di Carola Rackete. Evidentemnete per Saviano il quasi speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa non è un reato ...

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

Sea Watch - c’è chi salva vite e chi schiuma rabbia. È davvero questo il Paese che vogliamo diventare? : C’è una persona che salva vite in mare. Una persona che può stare più o meno simpatica. Che può dire cose più o meno condivisibili ma che, questo è certo, ha dedicato tutta se stessa a salvare persone alla deriva. E poi c’è un Paese una volta grande, un Paese di mare, che è diventato grande sul mare e che conosce come le sue tasche la sacra legge del mare. Nessuno si abbandona. E poi c’è un Paese che si è trasformato in un Paese codardo e ...

La carica dei preti pro Sea Watch : "Carola è una ragazza straordinaria" : Giorgia Baroncini Da vescovi e parroci parole di ammirazione nei confronti della "capitana" Carola Ruckete che ha attraccato la Sea Watch a Lampedusa "C'è voluta una donna tedesca per mettere in crisi e sparigliare le carte al ministro Salvini, una ragazza tedesca dai grandi valori, una donna straordinaria che ha avuto tutto dalla vita e ora dedica una parte della sua vita a chi non ha niente". Così il padre missionario Alex ...

Di Maio contro il circo mediatico sulla Sea Watch. E avverte l'Europa : "Vi sveglieremo" : "Carola Rackete, comandante della Sea Watch, è stata arrestata dopo aver disobbedito all'alt della Guardia di Finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge dello Stato italiano, rischiando di creare un danno anche ai nostri uomini e donne in uniforme, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno a ...

Parigi accoglierà 10 migranti Sea Watch : 17.21 "La Francia è pronta ad accogliere 10 persone bisognose di protezione tra quelle che sono sbarcate dalla Sea Watch, al pari di altri partner europei che hanno preso impegni simili". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Castaner, precisando che il ministro Moavero ha accolto questo impegno. "La Francia si è presa le sue responsabilità nel Mediterraneo centrale dall' inizio della crisi migratoria. E' falso dire che l'Ue non si sia ...

Sea Watch 3 - la Francia accoglierà 10 migranti : La Francia è uno dei Paesi che ha acconsentito ad accogliere una parte dei migranti sbarcati questa notte a Lampedusa dalla Sea Watch 3 dopo oltre due settimane di stallo in mare.L'ufficialità è arrivata oggi da parte del ministro dell'Interno francese Christophe Castaner, accusando l'Italia di aver chiuso i porti "in violazione del diritto internazionale del mare" e ricordando quante migliaia di migranti sono stati accolti dalla Francia ...

Sea Watch 3 - Salvini : "Atto di guerra" : Lo stallo della Sea Watch 3 alle porte di Lampedusa si è concluso nella notte e in queste ore il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sta sfruttando la vicenda per intensificare al meglio la campagna elettorale. Quella che era diventata una sorta di sfida tra la comandante Carola Rackete e il leader della Lega si è conclusa con l'arresto della giovane attivista tedesca e una pioggia di consensi - sarà il tempo a dirlo - per il vicepremier con ...

Sea Watch - Di Maio : “Capitana va processata ma escalation di insulti è assurda. La rabbia non va alimentata” : Processare la comandante della Sea Watch perché ha violato le leggi. Ma fermare “l’escalation” di insulti a Carola Rackete. È questo in sintesi, il pensiero di Luigi Di Maio sui fatti di Lampedusa. Il capo politico del M5s è intervenuto sulla vicenda della Sea Watch con un post su facebook a dodici ore dall’entrata in porto della nave. “Carola Rackete – ricostruisce Di Maio – comandante della Sea Watch, ...