Sea Watch | migranti sbarcati Arrestata la capitana Carola

Sea Watch 3 - Salvini sull’arresto di Carola Rackete : “Una criminale. Giustizia è stata fatta” : Matteo Salvini ha commentato lo sbarco a Lampedusa della Sea Watch 3 e il conseguente arresto della comandate Carola Rackete via social network: "Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta".Continua a leggere

"In manette" - "Ma tu chi sei...?" Così sul molo della Sea Watch scatta la "rissa" : Angelo Scarano Scontro verbale durissimo tra l'ex vicesindaco di Lampedusa, Angela Maraventano, e l'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini Lo sbarco dei migranti a Lampedusa, dopo la manovra spericolata per l'ingresso in porto e l'attracco, ha creato non poche tensioni nel porto di Lampedusa. Come detto la Sea Watch ha provato a "schiacciare" una una motovedetta della Guardia di Finanza per attraccare e far sbarcare i migranti. ...

Sea Watch - il video della manovra criminale di Carola Rackete a Lampedusa : motovedetta schiacciata - è panico : Un'azione temeraria, quella di Carola Rackete, "un comportamento criminale" secondo Matteo Salvini, che su Facebook ha pubblicato il video della manovra che ha portato all'attracco della Sea Watch al molo di Lampedusa. È l'1.30 tra venerdì e sabato, e la capitana tedesca decide che è il momento di f

La Sea Watch attracca a Lampedusa - fermata la comandante : Con un blitz in piena notte, la Sea Watch dopo due settimane in mezzo al mare con a bordo una quarantina di migranti entra nel porto di Lampedusa violando...

Quando guarderete la foto della capitana della Sea Watch arrestata pensate alle vite che ha salvato : La capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha violato un ordine probabilmente illegittimo, infrazione per la quale pagherà una multa, e ha forzato un blocco per ragioni di necessità, accettando di pagarne le conseguenze. Ma ha portato in salvo, a casa, 42 persone. pensate a questo Quando guarderete quella foto dell'arresto.Continua a leggere

Sea Watch - dito puntato contro Delrio e Pd : "Vergognatevi" - nella notte l'affronto all'Italia : "Fossi in loro mi vergognerei". Matteo Salvini ne ha anche per Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone, i tre parlamentari del Pd saliti a bordo della Sea Watch che hanno contribuito ad alimentare la "guerra politica" tra la ong tedesca e il governo italiano sulla pelle di 40 migranti tenuti

Sea Watch sfonda il blocco e attracca in porto a Lampedusa : migranti sbarcati - la Finanza arresta la comandante : Dopo due settimane in mare, dopo il salvataggio di 15 giorni fa, i migranti recuperati dalla Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Ma l’attracco in banchina dopo tre giorni al largo dell’isola è è avvenuto di nuovo con la forzatura del divieto, uno sfondamento del blocco che le autorità italiane mantenevano anche dopo l’accordo con 5 Paesi europei per la redistribuzione dei 40 migranti. Così l’attracco è ...

La Sea Watch ha attraccato - arrestata Carola Rackete : Alla 1.50 di questa notte la Sea Watch ha attraccato al porto di Lampedusa dopo 17 giorni in mare con il suo carico di migranti. A forzare la situazione la capitana tedesca Carola Rackete che ha deciso di entrare in porto senza autorizzazione preventiva, invocando lo stato di necessità. La capitana ha sfidato una motovedetta della Finanza rischiando addirittura lo scontro. Carola è stata poi arrestata con l'accusa di "resistenza o violenza ...

Sea Watch approda a Lampedusa - sbarcati i migranti : arrestata la comandante Carola Rackete : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con l'accusa di non aver obbedito agli ordini di una nave militare. La capitana ha deciso di invocare lo stato di necessità ed entrare nel porto di Lampedusa senza permesso: i migranti a bordo dell'imbarcazione sono stati fatti sbarcare all'alba.Continua a leggere

La Sea Watch attracca a Lampedusa - la capitana Rackete arrestata dai finanzieri : L’epilogo è quello che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva auspicato, l’arresto della comandante Carola Rackete, ma avviene in maniera del tutto imprevista con il colpo di scena che mette fine dopo 16 giorni all’odissea della Sea Watch. Quando mancano pochi minuti alle 2 e sette ore al momento in cui Rackete dovrà presentarsi davanti al p...

Salvini attacca la comandante della Sea Watch e i parlamentari a bordo della nave : "Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l'ex ministro dei trasporti: incredibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha aggiunto, a proposito dell'arresto della comandante della Sea Watch avvenuta nella notte a Lampedusa: "comandante fuorilegge arrestata. nave pirata ...

Sea Watch - Carola Rackete dopo l'arresto rischia carcere e processo per direttissima : Oggi le manette, poi il carcere e il processo per direttissima. Carola Rackete, 31enne capitano della Sea Watch, è stata arrestata a Lampedusa nella notte per aver condotto in porto la nave con a bordo 40 migranti nonostante gli alt intimati più volte dalla Guardia di finanza. Per le è scattata la f

