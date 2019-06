Sea Watch | la nave entra nel porto di Lampedusa Arrestata la comandate Carola tra “buu”

Sea Watch 3 : sbarcati tutti i migranti - arrestata la comandante : La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa con la forza. I 42 migranti a bordo della nave della ong sono sbarcati, ma contestualmente la capitana Carola Rackete è stata arrestata. Ora dovrebbe essere trasferita in carcere per il processo per direttissima: rischia fino a 10 anni di reclusione poiché è accusata di resistenza e violenza contro nave da guerra. Il commento a caldo del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: "Comportamento ...

Sea Watch - ai domiciliari la comandante Carola - sequestrata la nave : Il pm di Agrigento sullo speronamento della motovedetta della GdF durante l'ingresso in porto a Lampedusa: "Atto di innammissibile violenza su uomini in divisa". La ong potrebbe subire una multa da 20 a 50 mila euro secondo il Viminale. I migranti condotti nell'hotspot di...

Sea Watch - De Falco : “Meloni? Affondi lei la nave se ha il coraggio. Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” : “Caso Sea Watch? Mi trovo a Lampedusa e sto vivendo questi momenti con frustrazione. Molti dimenticano che ci sono le convenzioni di Amburgo e Solas che impongono determinati comportamenti ai comandanti delle navi. E gli Stati, aderendo a queste convenzioni, hanno sottoscritto una chiarissima limitazione della propria potestà legislativa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc da ...

Sea Watch - migranti e Salvini : e dopo Lampedusa - il muro a Trieste? : Esiste un fondo in fondo al pozzo? Saremmo portati a ritenere di sì, ma la realtà ci dice che non è così. Fino a due anni fa noi ritenevamo, tutti eh?, che le organizzazioni non governative fossero associazioni benemerite, a cui dare il nostro sostegno. Aiutavano i bisognosi: portando medicine, sollevandoli dalla fame, curandoli, o mettendoli in salvo. Chiunque metta in salvo un altro uomo è chiamato salvatore. Almeno lo era fino a poco tempo ...

Sea Watch - il racconto dei finanzieri sulla motovedetta speronata nel porto di Lampedusa : “Abbiamo rischiato la morte” : “Abbiamo rischiato di morire schiacciati da un bestione di 600 tonnellate, sono stati momenti di puro terrore nella notte. Dicono di salvare vite umane e poi rischiano di ammazzare uomini dello Stato. Da parte del comandante è stata un’azione criminale. Punto”. A raccontare quanto accaduto nella notte davanti alla banchina del porto di Lampedusa sono fonti della Guardia di Finanza che erano a bordo della motovedetta speronata dalla ...

Sea Watch sbarca tra tanta rabbia e zero proposte : La Sea Watch ha sbarcato i rifugiati a Lampedusa e tutti sono arrabbiati. È arrabbiata la comandante Carola che è stata arrestata. È arrabbiato il mondo della solidarietà e delle Ong che gridano allo scandalo per questo trattamento inumano durato settimane. È arrabbiata la destra che vede nello sbarco un attentato alla sovranità e utilizza parole di guerra degne di miglior causa. Sono arrabbiati i ...

"Emergenza creata ad arte - io l'avrei risolta in 5 minuti" - dice Minniti del caso Sea Watch : Mentre nella notte la Sea Watch è arrivata in porto, la capitana Carola Raketet è stata arrestata e i 42 migranti a bordo sono stati fatti scendere, sui giornali si continua a parlare di emergenza, flussi, corridoi umanitari e quote. E a questo proposito, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano l'ex ministro dell'Interno dei governi di centrosinistra Renzi-Gentiloni, Marco Minniti, dice che quella dei migranti e della nave approdata a Lampedusa è ...

Sea Watch 3 - Salvini sull’arresto di Carola Rackete : “Una criminale. Giustizia è stata fatta” : Matteo Salvini ha commentato lo sbarco a Lampedusa della Sea Watch 3 e il conseguente arresto della comandate Carola Rackete via social network: "Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta".Continua a leggere

"In manette" - "Ma tu chi sei...?" Così sul molo della Sea Watch scatta la "rissa" : Angelo Scarano Scontro verbale durissimo tra l'ex vicesindaco di Lampedusa, Angela Maraventano, e l'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini Lo sbarco dei migranti a Lampedusa, dopo la manovra spericolata per l'ingresso in porto e l'attracco, ha creato non poche tensioni nel porto di Lampedusa. Come detto la Sea Watch ha provato a "schiacciare" una una motovedetta della Guardia di Finanza per attraccare e far sbarcare i migranti. ...

Sea Watch - il video della manovra criminale di Carola Rackete a Lampedusa : motovedetta schiacciata - è panico : Un'azione temeraria, quella di Carola Rackete, "un comportamento criminale" secondo Matteo Salvini, che su Facebook ha pubblicato il video della manovra che ha portato all'attracco della Sea Watch al molo di Lampedusa. È l'1.30 tra venerdì e sabato, e la capitana tedesca decide che è il momento di f

