Sea Watch | la manovra da pirata di Carola Rackete contro la motovedetta

Migranti : comandante Sea Watch in caserma Gdf Lampedusa : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Carola Rackete, la comandante della Sea watch, arrestata nella notte in flagranza di reato per resistenza o violenza contro nave da guerra, si trova ancora nei locali della caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa per formalizzare il verbale di arresto. Come si ap

Migranti : quaranta naufraghi Sea Watch trasferiti all'hotspot : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - I quaranta Migranti a bordo della Sea watch, dopo lo sbarco avvenuto nella notte, sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa. Da più di due settimane si trovavano sulla nave dopo il divieto di superare le acque territoriali.

Sea Watch - arrestata la capitana Carola. Migranti sbarcati a Lampedusa : Dopo la lunga attesa, l’imbarcazione ha deciso di sfidare il divieto imposto dal ministro Salvini. sbarcati i 40 Migranti a bordo. Carola Rackete accusata anche di tentato naufragio

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - Carola Rackete arrestata. Salvini : «Condotta criminale» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - Carola Rackete insultata all'arresto. "Qui succede il finimondo" - la big leghista la brutalizza : Lo sbarco di Carola Rackete a Lampedusa è avvenuto tra applausi, fischi e insulti. Non un gesto di intolleranza da parte dei lampedusani accorsi al porto nei confronti dei migranti, perché la rabbia è tutta per l'equipaggio della Sea Watch e la sua capitana, colpevoli di aver volontariamente ignorat

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - migranti a terra dopo 17 giorni. Capitana arrestata - rischia sino a 10 anni : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - Carola Rackete arrestata dopo lo sbarco : la manovra suicida - terzo capo d'incriminazione. Rovinata? : Rischia grosso ora Carola Rackete. La capitana della Sea Watch è stata arrestata dopo aver completato lo sbarco dei 40 migranti a Lampedusa con un autentico blitz nel cuore della notte. "Non ce la faccio più, devo portarli in salvo", ha spiegato la 31enne (già indagata dalla Procura di Agrigento per

**Migranti : Gdf sequestra nave Sea watch** : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza ha sequestrato d' iniziativa la nave Sea watch. Le Fiamme gialle, dopo le operazioni di sbarco dei migranti che erano a bordo della Sea Watch, sono salite a bordo e hanno preso il comando della nave. La nave è stata portata fuori dal porto, in rad

Sea Watch a Lampedusa - sbarcati i migranti. Arrestata capitana. LIVE : Sea Watch a Lampedusa, sbarcati i migranti. Arrestata capitana. LIVE Carola Rackete deve rispondere per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave:

Sea Watch - follia nella notte : la Rackete forza i blocchi - i migranti sbarcano a Lampedusa : La Sea Watch forza i blocchi e con un blitz in piena notte entra nel porto di Lampedusa: nel giro di un'ora, i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca vengono fatti sbarcare violando le leggi italiane. È l'ultimo atto di insubordinazione della capitana Carola Rackete, che già gioved

Sea Watch forza il blocco e attracca a Lampedusa : “Voleva ammazzare tutti - è entrata in porto come un razzo” : Angela Maraventano è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’ex vicesindaco di Lampedusa, che ha protestato contro la Sea Watch dopo l’attracco al porto di Lampedusa della nave, ha dichiarato: “Qui c’è una situazione particolare, all’aeroporto ci sono due ...

