Sea Watch - la comandante Carola si scusa con la Gdf per la manovra : «Non volevo venirvi addosso» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Carola Rackete arrestata/ Sea Watch 3 - Salvini : 'Se la scarcerano verrà espulsa' : Carola Rackete arrestata, cosa rischia la capitana Sea Watch 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, Salvini: 'Pronto decreto di espulsione'

Sea Watch - il forte attacco di Adriano Sofri contro Salvini : 'Pallone gonfiato' : Recentemente la Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa e la sua comandante, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violenza contro una nave da guerra. L'attracco forzato dell'imbarcazione olandese dell'organizzazione umanitaria non governativa sta facendo discutere e tra i suoi critici vi è notoriamente il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Inoltre, lo stesso ...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Sea Watch - Carola Rackete chiede scusa ai finanzieri : "Non volevo speronarvi - ho solo...". La linea difensiva : Arrivano le scuse della Comandante della Sea Watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava entrando in porto sfidando il divi

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo l’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro

L'odissea della Sea Watch a una svolta - arrestata Carola Rackete : L'ultimo capitolo, solo in ordine di tempo, attorno alla Sea Watch 3 si è chiuso alle 1:30 del 29 giugno, ma allo stesso tempo, sbarcati i naufraghi presenti, si è aperto un nuovo capitolo, ben più ostico sia sul piano della legge dello Stato e di quella degli Uomini, con l'arresto del capitano Carola Rackete. Il prologo allo sbarco Tutto è iniziato il 12 giugno quando la Sea-Watch aveva soccorso 52 migranti a largo della Libia e rifiutandosi di ...

Sea Watch3 - GdF : "Poteva schiacciarci" : 14.26 "Non ha fatto nulla per evitarci, siano stati fortunati: poteva schiacciarci". Così i finanzieri che erano a bordo della motovedetta che questa notte ha tentato di impedire alla Sea Watch di attraccare nel porto di Lampedusa raccontano i momenti in cui si è rischiato lo scontro tra le due imbarcazioni. Sulla motovedetta erano presenti il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. "Da bordo aggiungono - ci hanno ...

Sea Watch - Pd e Delrio con Carola Rackete : "Come un'ambulanza - si può violare la legge". La furia della Lega : La Lega cannoneggia il Pd e i parlamentari che si sono imbarcati sulla Sea Watch. "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato", ha spiegato a Rainews24 l'ex ministro Graziano Delrio, presente sulla nave della ong insieme ad altri 4 c

Migranti : Nicolini - 'da Gdf solo una provocazione a Sea watch' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Io rispetto la Guardia di Finanza e rispetto il lavoro di tanti uomini delle Fiamme gialle, però devo dire che da parte della Guardia di Finanza c'è stata, secondo me, una provocazione nei confronti della Sea watch. Hanno obbedito agli ordini, certamente. Io ero lì, s

Lampedusa - aereo ritarda partenza : albero Sea Watch disturba : Giorgia Baroncini Un aereo diretto a Palermo si è trovato coinvolto nella vicenda della Sea Watch. La partenza è stata ritardata a causa dell'albero della nave Ong Un aereo di linea diretto da Lampedusa a Palermo ha ritardato la sua partenza questa mattina a causa della Sea Watch. Il decollo, in programma intorno alle 6 della mattina dallo scalo isolano, è stato ritardato di 45 minuti. L'aereo infatti è stato 'disturbato' dalla ...