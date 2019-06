Sea Watch | il disastro del ministro Trenta | Perché non parla? Lampedusa

DIETRO LE QUINTE/ Sea Watch - Ilva e Atlantia preparano l'uscita di scena di M5s : Negli ultimi giorni si stanno susseguendo notizie vere e fatti mediatici che non lasciano ben sperare per il futuro dell'Italia

Sea Watch - insulti alla Rackete sul molo di Lampedusa : Angelo Scarano Sul molo di Lampedusa urla e insulti per la capitana di Sea Watch subito dopo lo sbarco e l'arresto: "Sei una venduta..." Subito dopo l'attracco della Sea Watch nel porto di Lampedusa si è scatenato l'"inferno". Ad attendere lo sbarco della capitana sul molo c'erano alcuni sosetnitori della ong, ma anche alcuni Lampedusani del tutto contrari all'arrivo di altri migranti. E così, proprio mentere la Rackete scendeva ...

Sea Watch - Giorgia Meloni a valanga : "L'Italia presa in giro - l'unica soluzione contro l'arroganza delle ong" : "Cos'altro deve subire l'Italia". Giorgia Meloni è più furiosa che sconcertata dopo il blitz della Sea Watch, la nave della ong guidata dalla capitana Carola Rackete, che nella notte ha forzato l'alt della Guardia di Finanza, travolgendo una motovedetta, e facendo sbarcare sul molo di Lampedusa i 40

Sea Watch - la nave entra nel porto di Lampedusa. Insulti a Carola e ai migranti : “Spero che ti violentano sti negri” : “Vergognati, vergognati!”. Così, un gruppo di leghisti, guidati dall’ex senatrice Angela Maraventano della Lega, ha accolto l’arresto di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch. Gli attivisti hanno gridato contro l’intero equipaggio definendoli ‘Scafisti’. Dalla banchina del porto sono partiti Insulti sessisti all’indirizzo della capitana: “Spero ti violentino questi negri” “Non li ho ...

#FreeCarola - la campagna di solidarietà alla capitana della Sea Watch. Da Lerner a Cecilia Strada : “Rispettate leggi del mare” : Soccorrere in mare è un crimine, afferma il governo. Ma non tutti sono d’accordo: in tantissimi in queste ore stanno dimostrando vicinanza e solidarietà alla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, arrestata questa mattina all’alba subito dopo l’attracco della nave con a bordo i 42 migranti che erano in mare da diciasette giorni. La 31enne è accusata di resistenza o violenza contro nave da guerra e di tentato ...

Sea Watch - Carola ai domiciliariSalvini : "Si è rischiato il morto" : Sono sbarcati a Lampedusa i 40 migranti a bordo della Sea Watch, che era ferma da tre giorni al largo di Lampedusa. Prima di sbarcare dalla nave i migranti hanno salutato e abbracciato i volontari della ong che in queste due settimane li hanno... Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Landini : “Davanti a una legge sbagliata bisogna cambiare legge. Prima vengono le persone” : “Se Rosa Parks non si fosse seduta dove non poteva, ci sarebbe ancora l’apartheid, ci sono momenti dove bisogna scegliere e davanti ad una legge sbagliata, bisogna cambiare la legge”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite a Milano della festa per i 25 anni di Emergency, commenta così l’arresto della capitana della Sea Watch: “Qui non ha sbagliato chi ha salvato le vite, ma chi sta usando questa vicenda per fini elettorali e politici, ...

Sea Watch sbarca a Lampedusa : la comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro. Salvini : si è rischiato il morto : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - arresti domiciliari per la "capitana" : ecco cosa rischia : Giorgia Baroncini Carola Rackete rischia ora dai 3 ai 10 anni di reclusione per la violazione dell’art. 1100 del codice della navigazione e una multa fino a 50 mila euro per il decreto sicurezza bis Ha forzato il blocco delle forze dell'ordine ed è attraccata a Lampedusa. La capitana della Sea Watch Carola Rackete si trova ora agli arresti domiciliari. La giovane comandante è stata arrestata per "resistenza o violenza contro nave da ...

Sea Watch - Carola Rackete poteva uccidere. Fonti della finanza : "Terrore". Il pm : "Inammissibile violenza" : Hanno intimato a Carola Rackete l'alt per tre volte, ma la Sea Watch non si è fermata ed è finita addosso alla motovedetta della Guardia di finanza che cercava di tenere lontana dal molo di Lampedusa la nave della Ong con 40 migranti a bordo. Una disobbedienza che solo per un miracolo non si è trasf

Sea Watch - la furia della leghista di Lampedusa : “Non fate scendere nessuno perché oggi ci scappa il morto” : Nel momento dell’arrivo della nave Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa un gruppetto di contestatori, capeggiato dalla leader della Lega a Lampedusa Angela Maraventano, ha protestato contro l’equipaggio della nave. Sea Watch, Orfini: “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni: “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” ...

Sea Watch attracca a Lampedusa - arrestata la capitana : La Sea Watch è entrata la scorsa notte nel porto di Lampedusa senza l'autorizzazione delle autorità italiane. Poco dopo la comandante Rackete

Sea Watch - Gregorio De Falco : "Carola Rackete non aveva alcun obbligo di fermarsi - deve essere liberata" : "Carola Rackete non aveva alcun obbligo di fermarsi e dovrà tornare in libertà". A parlare non è Gino Strada, ma Gregorio De Falco, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, dissidente e oggi nel Gruppo Misto e soprattutto ex comandante della Guardia Costiera. Intervistato dall'agenzia AdnKronos, i