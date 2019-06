Sea Watch | Francia e Germania accusano l' Italia | La chiusura dei porti viola le

Sea Watch - un'ombra sul padre di Carola Rackete : ex militare - si occupa di armi e sistemi anti-spionaggio : Il padre della pacifista pro-migranti capitana Carola Rackete è un pensionato di 74 anni. Si chiama Ekkehart Rackete ed è un ingegnere militare, ex ufficiale dell'esercito tedesco esperto in "sistemi di difesa" e consulente ben pagato nel settore militare privato. Basta andare sulla sua pagina Linke

La Gdf ha multato comandante e armatore della Sea Watch per 16.000 euro : La Guardia di Finanza, in base al decreto sicurezza bis, ha elevato una sanzione amministrativa di 16 mila euro ciascuno al comandante della Sea Watch3, Carola Rackete, all'armatore e al proprietario della nave battente bandiera olandese. La sanzione prevista andava da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila. I tre multati potranno, entro 30 giorni, presentare un ricorso al prefetto di Agrigento Dario Caputo oppure pagare la sanzione. ...

Sea Watch - critiche da Parigi e Berlino : 18.42 "La chiusura dei porti è una violazione del diritto del mare".Così il ministro dell'Interno francese, Castaner. Secca la replica di Salvini: "Non prendiamo lezioni dalla Francia". "Parigi ha chiuso Schengen, era in prima fila per bombardare la Libia, abbandonava gli immigrati nei boschi italiani". Ma da altre capitali europee si critica l'Italia sul caso Sea Watch. "Salvare vite umane è un dovere umanitario", ricorda il ministro degli ...

Lo striscione al Gay Pride per la capitana della Sea Watch : "Grazie, thank you, gracias, shukran Carola". Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride. Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale e sfilerà verso piazza Venezia dove si concluderà con un concerto. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista gay Pride ...

Sea Watch - scontro tra Salvini e la Francia. La Germania : «Non criminalizzare il soccorso in mare» : Dura nota del governo francese: «La chiusura dei porti è una violazione del diritto del mare». Il ministro dell’Interno italiano: «Non prendiamo lezioni dalla Francia». Berlino: «Soccorrere vite umane non può essere criminalizzato». Critiche anche dal Lussemburgo

Sea Watch - Lerner : "Un disonore di Stato ?l'arresto della Rackete" : Angelo Scarano Gad Lerner va all'attacco e difende la capitana della Sea Watch: "Resterà la macchia di questo arresto" Gad Lerner va all'attacco. Anche questa volta si schiera dalla parte dell'ong che con la capitana Carola Rackete ha imposto (con la forza) lo sbarco dei migranti a Lampedusa. I fatti parlano chiaro. Questa notte la Rackete, al comando della Sea Watch, ha ignorato più volte l'alt delle fiamme gialle e con la sua nave ...

Sea Watch - di cosa è accusata e cosa rischia la capitana Carola Rackete : fino a ventidue anni di carcere per due reati : Resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Sono questi i reati contestati dalla procura di Agrigento a Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all’alba dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. La capitana è al momento agli arresti domiciliari sull’isola di Lampedusa. Rackete è ...

Sea Watch - Saviano difende Carola E la Meloni lo zittisce : "Dimentichi le divise...?" : Angelo Scarano Saviano si schiera dalla parte di Carola. Arriva l'affondo della Meloni: "Dimentichi chi ti protegge con la divisa" È entrata nel porto senza farsi scrupoli. Ha ignorato più volte l'alt della Guardia di Finanza ha violato ogni legge dello Stato italiano sulla navigazione e ha tentato di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. Ma per i sinistri Carola Rackete è un'eroina. La mossa della capitana della Sea ...

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo l’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro

"Non lasceremo Carola da sola". I 'parlamentari della Sea Watch' pronti a testimoniare : Non la lasceremo sola”, “non bisogna abbandonarla”. Se sono solo promesse lo diranno i fatti. Il giorno dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa, bloccata per diciassette giorni al largo dell’isola, una parte della politica si dice disposta a supportare la comandante. Ora che tutto è compiuto, la nave della Ong approdata e sequestrata, i quarantadue passeggeri finalmente in salvo, per Carola Rackete si ...

Sea Watch - Saviano ora consegna la tessera dei partigiani alla "capitana" Carola : Angelo Scarano Saviano difende la capitana della Sea Watch dalle accuse di tentato naufragio dopo la folle manovra nel porto di Lampedusa contro la Gdf Non poteva mancare la difesa d'ufficio da parte di Roberto Saviano. Lo scrittore di Gomorra si schiera senza se e senza ma dalla parte di Carola Rackete. Evidentemnete per Saviano il quasi speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa non è un reato ...

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

Sea Watch - c’è chi salva vite e chi schiuma rabbia. È davvero questo il Paese che vogliamo diventare? : C’è una persona che salva vite in mare. Una persona che può stare più o meno simpatica. Che può dire cose più o meno condivisibili ma che, questo è certo, ha dedicato tutta se stessa a salvare persone alla deriva. E poi c’è un Paese una volta grande, un Paese di mare, che è diventato grande sul mare e che conosce come le sue tasche la sacra legge del mare. Nessuno si abbandona. E poi c’è un Paese che si è trasformato in un Paese codardo e ...

La carica dei preti pro Sea Watch : "Carola è una ragazza straordinaria" : Giorgia Baroncini Da vescovi e parroci parole di ammirazione nei confronti della "capitana" Carola Ruckete che ha attraccato la Sea Watch a Lampedusa "C'è voluta una donna tedesca per mettere in crisi e sparigliare le carte al ministro Salvini, una ragazza tedesca dai grandi valori, una donna straordinaria che ha avuto tutto dalla vita e ora dedica una parte della sua vita a chi non ha niente". Così il padre missionario Alex ...