Sea Watch | dove andranno i 40 migranti sbarcati a Lampedusa Salvini | Chi brilla

Manovra pirata di Sea Watch : ?"schiacciata" una motovedetta : Angelo Scarano La "capitana" ha forzato il blocco attraccando nel porto di Lampedusa. Accusata di "tentato naufragio" rischia 11 anni Una Manovra spericolata da vera pirateria. La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, quando questa notte ha forzato il blocco per attraccare nel porto di Lampedusa, ha usato le maniere forti. Così forti da "schiacciare" una motovedetta della Guardia di Finanza tra il molo e la nave Sea Watch. ...

In nome della legge. Sea Watch in porto : migranti sbarcati - Carola Rackete arrestata : Con un blitz in piena notte, la Sea Watch dopo due settimane in mezzo al mare entra nel porto di Lampedusa violando per l’ennesima volta l’alt intimato dalla Guardia di Finanza: “Non ce la faccio più, devo portarli in salvo”, ha detto la comandante Carola Rackete all’equipaggio comunicando la decisione che aveva preso.Una scelta che le è costata cara: i finanzieri, con la nave ormai ormeggiata in ...

La Sea Watch attracca a Lampedusa - arrestata Carola Rackete : All’una di questa notte, forzando il blocco e invocando lo stato di necessità, il capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete è entrata nel porto di Lampedusa, dopo tre giorni al largo dell’isola e circa 17 da quando la nave Ong battente bandiera olandese aveva soccorso decine di migranti al largo della Libia. Ne erano rimasti quaranta, a bordo. E sono stati tutti sbarcati, mentre lei, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata in ...

Sea Watch - Matteo Salvini furioso : "Carola Rackete - comportamento criminale. E a bordo c'era Delrio" : "comportamento criminale". Matteo Salvini commenta così la notizia dello sbarco della Sea Watch avvenuto a Lampedusa nel cuore della notte tra venerdì e sabato, verso l'1.30. I 40 migranti sono in Italia, la capitana della ong tedesca Carola Rackete è finita in arresto con l'incriminazione di "resis

La Sea Watch 3 ha attraccato a Lampedusa : Senza autorizzazione, forzando il blocco della Guardia di Finanza: la comandante Carola Rackete è stata arrestata poco dopo

Sea Watch - la manovra "da pirata" di Carola Rackete contro la motovedetta : disastro sfiorato a Lampedusa : Ha voluto far sbarcare la Sea Watch a tutti i costi, Carola Rackete, e ora la capitana della Ong tedesca rischia di pagare un prezzo salatissimo. Già indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la 31enne tedesca è stata subito arrestata a Lampedusa per "resistenza o violenza contro n

Migranti : comandante Sea Watch in caserma Gdf Lampedusa : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Carola Rackete, la comandante della Sea watch, arrestata nella notte in flagranza di reato per resistenza o violenza contro nave da guerra, si trova ancora nei locali della caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa per formalizzare il verbale di arresto. Come si ap

Migranti : quaranta naufraghi Sea Watch trasferiti all'hotspot : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - I quaranta Migranti a bordo della Sea watch, dopo lo sbarco avvenuto nella notte, sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa. Da più di due settimane si trovavano sulla nave dopo il divieto di superare le acque territoriali.

Sea Watch - arrestata la capitana Carola. Migranti sbarcati a Lampedusa : Dopo la lunga attesa, l’imbarcazione ha deciso di sfidare il divieto imposto dal ministro Salvini. sbarcati i 40 Migranti a bordo. Carola Rackete accusata anche di tentato naufragio

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - Carola Rackete arrestata. Salvini : «Condotta criminale» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - Carola Rackete arrestata. Salvini : «Condotta criminale» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - Carola Rackete insultata all'arresto. "Qui succede il finimondo" - la big leghista la brutalizza : Lo sbarco di Carola Rackete a Lampedusa è avvenuto tra applausi, fischi e insulti. Non un gesto di intolleranza da parte dei lampedusani accorsi al porto nei confronti dei migranti, perché la rabbia è tutta per l'equipaggio della Sea Watch e la sua capitana, colpevoli di aver volontariamente ignorat

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - migranti a terra dopo 17 giorni. Capitana arrestata - rischia sino a 10 anni : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch 3 sbarca a Lampedusa - migranti a terra dopo 17 giorni. Capitana arrestata - rischia sino a 10 anni : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...