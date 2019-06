Sea Watch, critiche da Parigi e Berlino

"La chiusura dei porti è una violazione del diritto del mare".Così il ministro dell'Interno francese, Castaner. Secca la replica di Salvini: "Non prendiamo lezioni dalla Francia". "ha chiuso Schengen, era in prima fila per bombardare la Libia, abbandonava gli immigrati nei boschi italiani". Ma da altre capitali europee si critica l'Italia sul caso Sea. "Salvare vite umane è un dovere umanitario", ricorda il ministro degli Esteri tedesco Mass. Sulla stessa linea anche il Lussemburgo.(Di sabato 29 giugno 2019)