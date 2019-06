Sea Watch | c’è chi salva vite e chi schiuma rabbia È davvero questo il Paese che

Sea Watch - Saviano ora consegna la tessera dei partigiani alla "capitana" Carola : Angelo Scarano Saviano difende la capitana della Sea Watch dalle accuse di tentato naufragio dopo la folle manovra nel porto di Lampedusa contro la Gdf Non poteva mancare la difesa d'ufficio da parte di Roberto Saviano. Lo scrittore di Gomorra si schiera senza se e senza ma dalla parte di Carola Rackete. Evidentemnete per Saviano il quasi speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa non è un reato ...

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

La carica dei preti pro Sea Watch : "Carola è una ragazza straordinaria" : Giorgia Baroncini Da vescovi e parroci parole di ammirazione nei confronti della "capitana" Carola Ruckete che ha attraccato la Sea Watch a Lampedusa "C'è voluta una donna tedesca per mettere in crisi e sparigliare le carte al ministro Salvini, una ragazza tedesca dai grandi valori, una donna straordinaria che ha avuto tutto dalla vita e ora dedica una parte della sua vita a chi non ha niente". Così il padre missionario Alex ...

Di Maio contro il circo mediatico sulla Sea Watch. E avverte l'Europa : "Vi sveglieremo" : "Carola Rackete, comandante della Sea Watch, è stata arrestata dopo aver disobbedito all'alt della Guardia di Finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge dello Stato italiano, rischiando di creare un danno anche ai nostri uomini e donne in uniforme, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno a ...

Parigi accoglierà 10 migranti Sea Watch : 17.21 "La Francia è pronta ad accogliere 10 persone bisognose di protezione tra quelle che sono sbarcate dalla Sea Watch, al pari di altri partner europei che hanno preso impegni simili". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Castaner, precisando che il ministro Moavero ha accolto questo impegno. "La Francia si è presa le sue responsabilità nel Mediterraneo centrale dall' inizio della crisi migratoria. E' falso dire che l'Ue non si sia ...

Sea Watch 3 - Salvini : "Atto di guerra" : Lo stallo della Sea Watch 3 alle porte di Lampedusa si è concluso nella notte e in queste ore il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sta sfruttando la vicenda per intensificare al meglio la campagna elettorale. Quella che era diventata una sorta di sfida tra la comandante Carola Rackete e il leader della Lega si è conclusa con l'arresto della giovane attivista tedesca e una pioggia di consensi - sarà il tempo a dirlo - per il vicepremier con ...

Sea Watch - Di Maio : “Capitana va processata ma escalation di insulti è assurda. La rabbia non va alimentata” : Processare la comandante della Sea Watch perché ha violato le leggi. Ma fermare “l’escalation” di insulti a Carola Rackete. È questo in sintesi, il pensiero di Luigi Di Maio sui fatti di Lampedusa. Il capo politico del M5s è intervenuto sulla vicenda della Sea Watch con un post su facebook a dodici ore dall’entrata in porto della nave. “Carola Rackete – ricostruisce Di Maio – comandante della Sea Watch, ...

La capitana della Sea Watch si è scusata con i finanzieri per la manovra azzardata : Aggiornato alle ore 16,40 del 29 giugno 2019. Carola Rackete si è scusata con i finanzieri dopo il suo arresto, ammettendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa. Lo riferiscono fonti della Sea Watch. Le scuse sarebbero arrivate nella caserma della Guardia di finanza dove la capitana tedesca, ora ai domiciliari nel centro di accoglienza dell'isola, è stata trattenuta dalle 3 della notte scorsa ...

Sea Watch - Marco Minniti : "Avrei risolto la questione dei 42 migranti in 5 minuti - non c'era alcuna emergenza" : Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, di migranti e Ong se ne intende. E così anche sulla questione della Sea Watch deve dire la propria. Il piddino propone una linea molto diversa da quella del governo che accusa di "non voler risolvere i problemi ma solo di lucrare consensi". "Si è fatta divent

Sea Watch : Carola Rackete è ai domiciliari. Lunedì incontrerà i magistrati : Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Sea Watch 3, è ora agli arresti domiciliari. A un indirizzo che lei stessa ha indicato sull’isola, vi rimarrà fino a Lunedì, quando dovrebbe comparire davanti al giudice delle indagini preliminari di Agrigento chiamato a convalidare l’arresto in flagranza di reato eseguito questa notte dalla Guardia di finanza. Quando la donna, forzando l’alt imposto dalle autorità, ha portato la ...

