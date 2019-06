Sea Watch | Berlino attacca l’Italia | Soccorrere vite umane non può essere

blogo

(Di sabato 29 giugno 2019) Dopo lo sbarco della Sea3 a Lampedusa, con l’arresto della comandante della nave Carola Rackete, il governo tedesco: "Salvareè un dovere umanitario.in mare non puòcriminalizzato". Sea3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea3 è entrata nel porto di Lampedusa con la forza. A dirlo il ministro degli Esteri diHeiko Mass proprio in riferimento al fermo per il capitano della Sea3, nave della Ong tedesca Sea-, per le ipotesi di reato di resistenza e violenza contro nave da guerra.Il ministro ha poi sottolineato che ora "spetta alla giustizia italiana chiarire le accuse". La capitana che ha forzato il blocco delle autorità italiane, a tre giorni dalla dichiarazione dello stato di necessità, ...

davidefaraone : Ascoltate cosa urlavano i sostenitori di Salvini a Lampedusa. La Sea Watch era stata appena ormeggiata, arrestavano… - matteosalvinimi : Geniale il PD a Palermo: cittadinanza onoraria ai fuorilegge della Sea Watch... Con tutti i problemi che ci sono n… - ilpost : Stanno circolando i video dell’ex vicesindaca leghista di Lampedusa che sul molo minaccia di morte le persone a bor… -