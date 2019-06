Sea Watch attracca a Lampedusa - Carola arrestata chiede scusa alla Gdf : «Non volevo venirvi addosso» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo l’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro

L'odissea della Sea Watch a una svolta - arrestata Carola Rackete : L'ultimo capitolo, solo in ordine di tempo, attorno alla Sea Watch 3 si è chiuso alle 1:30 del 29 giugno, ma allo stesso tempo, sbarcati i naufraghi presenti, si è aperto un nuovo capitolo, ben più ostico sia sul piano della legge dello Stato e di quella degli Uomini, con l'arresto del capitano Carola Rackete. Il prologo allo sbarco Tutto è iniziato il 12 giugno quando la Sea-Watch aveva soccorso 52 migranti a largo della Libia e rifiutandosi di ...

Sea Watch3 - GdF : "Poteva schiacciarci" : 14.26 "Non ha fatto nulla per evitarci, siano stati fortunati: poteva schiacciarci". Così i finanzieri che erano a bordo della motovedetta che questa notte ha tentato di impedire alla Sea Watch di attraccare nel porto di Lampedusa raccontano i momenti in cui si è rischiato lo scontro tra le due imbarcazioni. Sulla motovedetta erano presenti il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. "Da bordo aggiungono - ci hanno ...

Sea Watch - Pd e Delrio con Carola Rackete : "Come un'ambulanza - si può violare la legge". La furia della Lega : La Lega cannoneggia il Pd e i parlamentari che si sono imbarcati sulla Sea Watch. "L'autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato", ha spiegato a Rainews24 l'ex ministro Graziano Delrio, presente sulla nave della ong insieme ad altri 4 c

Migranti : Nicolini - 'da Gdf solo una provocazione a Sea watch' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Io rispetto la Guardia di Finanza e rispetto il lavoro di tanti uomini delle Fiamme gialle, però devo dire che da parte della Guardia di Finanza c'è stata, secondo me, una provocazione nei confronti della Sea watch. Hanno obbedito agli ordini, certamente. Io ero lì, s

Lampedusa - aereo ritarda partenza : albero Sea Watch disturba : Giorgia Baroncini Un aereo diretto a Palermo si è trovato coinvolto nella vicenda della Sea Watch. La partenza è stata ritardata a causa dell'albero della nave Ong Un aereo di linea diretto da Lampedusa a Palermo ha ritardato la sua partenza questa mattina a causa della Sea Watch. Il decollo, in programma intorno alle 6 della mattina dallo scalo isolano, è stato ritardato di 45 minuti. L'aereo infatti è stato 'disturbato' dalla ...

Sea Watch - Luigi De Magistris : "Napoli non sarà complice dell'olocausto del terzo millennio" : "Dedico questo importante e primo corteo a mare a Carola Rackete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra i muscoli arrugginiti, ma se ha la capacità di attua

CAROLA RACKETE - CAPITANA Sea Watch 3 ARRESTATA/ Saviano - 'ha offerto il suo corpo' : CAROLA RACKETE ARRESTATA, cosa rischia la CAPITANA Sea WATCH 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, le ultime notizie.

Sea Watch - Salvini : “Questa notte si è rischiato il morto - la comandante fuorilegge è stata arrestata. Missione compiuta” : “comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta. P.s. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’ordine. Giustizia è fatta”. Lo scrive sulla sua pagina ...

Sea Watch - a bordo nessun volontario : sono tutti pagati. Non ci sono più i radical chic di una volta : Oggi ho scoperto qualcosa di sensazionale grazie a Panorama (e già è una notizia che Panorama pubblichi qualcosa degno di nota). Reggetevi forte e ingoiate una compressa di Xamamina: la crew di Sea Watch è pagata. Già, avete capito tutti: pa-ga-ta. Non sono fichetti radical chic che spendono i soldi delle famiglie per fare i missionari come pensavate, ma veri e propri dipendenti di una Organizzazione non governativa che la stampa buonista ...

Sea Watch - Matteo Salvini non lascia scampo a Carola Rackete : "Cosa le faremo se non finirà a processo" : "Arrestata Carola Rackete, la nuova eroina del Partito democratico". Su Facebook Matteo Salvini "festeggia" sobriamente le manette ai polsi della capitana della Sea Watch, che non sapendo "come impiegare il suo tempo" ha deciso di "speronare nella notte la motovedetta Guardia di finanza. Ci sono i v

Sea Watch - Faraone (Pd) : “Finanza ha rischiato la vita per colpa di Salvini e lui se ne fotte” : Davide Faraone, senatore del Pd, era a bordo della Sea Watch quando la comandante ha deciso di forzare il blocco e approdare nel porto di Lampedusa. In un'intervista a Fanpage.it racconta cosa è successo a bordo dell'imbarcazione e accusa Salvini di aver messo a repentaglio la vita dei finanzieri, dell'equipaggio e di chiunque fosse sull'imbarcazione: "Se ne fotte se qualcuno rischia la vita, è irresponsabile".Continua a leggere

Sea Watch 3 - perché la nave di Carola doveva attraccare a Lampedusa : «perché Lampedusa? perché la #SeaWatch3 non è andata in Libia, in Tunisia, in Grecia o a Malta, come avrebbero voluto Di Maio e Salvini?La comandante Rackete aveva ottime ragioni...