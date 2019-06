Sea Watch attracca a Lampedusa Arrestata la capitana

La Sea Watch attracca al porto di Lampedusa. La capitana arrestata dai finanzieri : Carola Rackete ha invocato "lo stato di necessità" ma viene portata via dai finanzieri con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da guerra. Motovedetta della Finanza prova a fermarla per due volte rischiando di essere schiacciata contro la banchina. Applausi sul molo...

Sea Watch 3 ha attraccato al porto di Lampedusa - arrestata la capitana Rackete : Dopo 17 giorni in mare la Sea Watch 3 ha attraccato al molo commerciale del porto di Lampedusa. "Basta! In this moment the #SeaWatch3 is entering #Lampedusa harbour", aveva annunciato pochi minuti prima via twitter Sea Watch International, l'Ong cui fa capo la nave Sea Watch 3. La comandante tedesca Crola Rackete ha deciso di entrare in porto nonostante la mancanza di autorizzazioni, quindi forzando il blocco delle motovedette e intorno all'1.50 ...

Sea Watch - Carola Rackete indagata : «Ecco la doppia violazione». Lei : «Ho salvato donne incinte e bambini» : L’interrogatorio si svolgerà sabato. Il nodo del sequestro della nave: il provvedimento costringerebbe il Viminale a far sbarcare i migranti, fornendo una via d’uscita al ministro dell’Interno Salvini

La Sea Watch attracca al porto di Lampedusa. La capitana prelevata dai finanzieri : Carola Rackete ha invocato "lo stato di necessità". Applausi sul molo delle tante persone che hanno solidarizzato con i migranti. Il capomissione della Ong: "Abbiamo intenzione di far sbarcare tutti entro 1 o 2 ore"

Sea Watch - comandante in stato di fermo : 02.54 La comandante della Sea Watch stata fatta scendere e fatta salire su un'auto della GdF. Nicola Fratoianni (tra i parlamentari di opposizione che erano a bordo della nave ai microfoni di Rai News: Carola è in stato di fermo.

Sea Watch - portavoce : non avevamo scelta : 02.48 "Non avevamo scelta, al comandante, iscritto nel registro degli indagati, non è stata data nessuna soluzione di fronte a uno stato di necessità dichiarato 36 ore fa e quindi era sua responsabilità portare queste persone in salvo". Così la portavoce della Sea Watch, Giorgia Linardi, sulla scelta della comandante della nave, Carola Rackete, di entrare in porto. "La violazione -ha aggiunto- è stata non del comandante, ma delle autorità che ...

La Sea Watch forza il blocco e attracca a Lampedusa. Proteste della Lega : “Siete scafisti” : Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco e portare la Sea Watch nel porto di Lampedusa. Dopo 17 giorni in mare in attesa la capitana dell'imbarcazione della Ong ha fatto rotta su Lampedusa e ha attraccato in porto.Continua a leggere

Sea Watch - la nave attracca a Lampedusa : applausi e urla. Indagata Carola Rackete : E' il giorno della Sea Watch. Ma anche la notte, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla. Per i 40...

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Migranti a bordo da oltre due settimane : la nave entra in porto : E' il giorno della Sea Watch. Ma anche la notte, con l'attracco al porto di Lampedusa, intorno all'1.40. Per i 40 Migranti da più di due settimane a bordo della Sea Watch...

Sea Watch 3 entrata nel porto di LampedusaSalvini : ora con Slovenia sigilliamo frontiere La Capitana indagata per favoreggiamento : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti

Sea Watch in porto senza autorizzazione : 01.53 LA SEA Watch, FERMA DA TRE GIORNI AL LARGO DI LAMPEDUSA, E' ENTRATA NEL porto DELL'ISOLA. IL COMANDANTE HA DECISO DI PROCEDERE NONOSTANTE LA MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA'. LA NAVE E' RIMASTA PER QUALCHE MINUTO ALL'ESTERNO DEL porto, BLOCCATA DA UNA MOTOVEDETTA DELLA GDF, E ORA STA FACENDO MANOVRA PER AVVICINARSI ALLA BANCHINA. "BASTA, DOPO 16 GIORNI ENTRIAMO IN porto", HA SCRITTO LA ONG SU TWITTER.

Sea Watch - il segreto di Carola Rackete : cosa nasconde la capitana della nave Ong : Spiacerà alla capitana, eppure io non solo sono un uomo occidentale e «bianco» (per usare il suo linguaggio razzista all'incontrario), ma sono fiero di esserlo. Sono nato in questa fetta di mondo, l'unica che alla prova della storia ha coniugato libertà personale e benessere collettivo (e non è un c

Sea Watch - Matteo Salvini : "Il comportamento dell'Olanda è disgustoso : non ho ricevuto alcuna risposta" : "La Sea Watch? Il comportamento del governo olandese è disgustoso in questo frangente, educatamente e rispettosamente parlando, perché hanno questa nave che batte bandiera olandese e se ne strafregano completamente. Come se ci fosse una nave che batte bandiera italiana che andasse in giro nel porto

Sea Watch 3 - Gdf a bordo per perquisizioneSalvini : ora con Slovenia sigilliamo frontiere La Capitana indagata per favoreggiamento : Carola Rackete è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Finlandia potrebbe accogliere otto migranti