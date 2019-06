Sea Watch forza il blocco e attracca a Lampedusa : “Voleva ammazzare tutti - è entrata in porto come un razzo” : Angela Maraventano è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’ex vicesindaco di Lampedusa, che ha protestato contro la Sea Watch dopo l’attracco al porto di Lampedusa della nave, ha dichiarato: “Qui c’è una situazione particolare, all’aeroporto ci sono due ...

Sea Watch 3 attracca a Lampedusa - i migranti sbarcano dopo 17 giorni. Carola Rackete arrestata - rischia sino a 10 anni : E' stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento avvicinamento...

La Sea Watch è in porto a Lampedusa - arrestata la capitana : È precipitata nella notte la vicenda Sea Watch. La comandante Carola Rackete, dopo una lunga giornata in attesa di una svolta, invocando lo "stato di necessità" per i 40 migranti a bordo, ha deciso di forzare il blocco delle motovedette e intorno all'1.50 la nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, è entrata nel porto commerciale di Lampedusa. Poco dopo è salita la Guardia di finanza che alle 3 ha fatto scendere e ha portato ...

Sea Watch attracca a Lampedusa. Arrestata la capitana : Andrea Riva L'Ong: "Basta, dopo 16 giorni dal soccorso Sea Watch 3 entra in porto". Rotto il blocco. E Carola adesso rischia Alla fine, la capitana Carola Rackete lo ha fatto. Si è spinta fino al limite e, dopo aver sfidato il governo italiano e il suo ministro dell'Interno per giorni, ha attraccato la Sea Watch 3 nel porto di Lampedusa. Ancora una volta contro la legge. L'ultimo braccio di ferro tra la Ong e Matteo Salvini si gioca ...

Sea Watch 3 ha attraccato al porto di Lampedusa - arrestata la capitana Rackete : Dopo 17 giorni in mare la Sea Watch 3 ha attraccato al molo commerciale del porto di Lampedusa. "Basta! In this moment the #SeaWatch3 is entering #Lampedusa harbour", aveva annunciato pochi minuti prima via twitter Sea Watch International, l'Ong cui fa capo la nave Sea Watch 3. La comandante tedesca Crola Rackete ha deciso di entrare in porto nonostante la mancanza di autorizzazioni, quindi forzando il blocco delle motovedette e intorno all'1.50 ...

Sea Watch - Carola Rackete indagata : «Ecco la doppia violazione». Lei : «Ho salvato donne incinte e bambini» : L’interrogatorio si svolgerà sabato. Il nodo del sequestro della nave: il provvedimento costringerebbe il Viminale a far sbarcare i migranti, fornendo una via d’uscita al ministro dell’Interno Salvini

Sea Watch - comandante in stato di fermo : 02.54 La comandante della Sea Watch stata fatta scendere e fatta salire su un'auto della GdF. Nicola Fratoianni (tra i parlamentari di opposizione che erano a bordo della nave ai microfoni di Rai News: Carola è in stato di fermo.