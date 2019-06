Saviano | Carola | hai obbedito alla legge degli Uomini e hai messo il tuo corpo al

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) “, hai, gli stessiche più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco nero della storia quelli che oggi rialzano la testa. Grazie per averil tuoin questa battaglia di civiltà”. Lo scrive su Twitter Roberto, commentando la vicenda Sea Watch e l’arresto della capitana della naveRackete.ha postato il messaggio in tre lingue: italiano, tedesco (lingua madre della Rackete) e inglese., hai, gli stessiche più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco nero della storia quelli che oggi rialzano la testa. Grazie per averil tuoin questa battaglia di civiltà. #SeaWatch3#Racketepic.twitter.com/tpCGfUQaKx— Roberto(@roberto) 29 giugno 2019 “Non ce la faccio più, devo portarli in ...

