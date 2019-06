Salvini | Da ong è atto di guerra | abbiamo rischiato il morto

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Chiara Sarra Matteoesulta per l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch: "La nave fuorilegge ha finito di andare in giro per il Mediterraneo". E sui parlamentari Pd: "Fossi in loro mi vergognerei" "Giustizia è fatta". Matteoesulta per l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 in manette a Lampedusa dopo la manovra spericolata con la quale ha forzato il blocco e ha attraccato al porto di Lampedusa. "chiesto l'arresto di una fuorilegge che questa notte ha anche messo in pericolo la vita delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa ong straniera, il sequestro della nave che ha finito di andare in giro per il Mediterraneo a infrangere le leggi e la distribuzione di tutti gli immigrati in altri Paesi europei. Quindi mi sembra che giustizia sia fatta", ha detto il ministro dell'Interno al Gr1. Poi, in una diretta ...

matteosalvinimi : #Salvini su #SeaWatch3: secondo lei se uno in macchina non si ferma per tre volte all’ALT, cosa rischia? Arresto e… - Linkiesta : Le Ong non sono taxi del mare. E no, quello di Riace non è un modello criminale. Parola di Tar e Procura. Grazie al… - fattoquotidiano : Sea Watch, Salvini: “Sbarcati altri 800 migranti? Questa è battaglia di principio, con ong straniera che viola le l… -