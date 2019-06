Saldi estivi | attenzione alle fregature | ecco i consigli “anti-bidone” per i consumatori

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Le associazioni deihanno fornito anche quest’anno il consueto vademecum per chi acquista a saldo.le semplici regole per fare buoni acquisti, i“anti-bidone” dell’Unione Nazionale: 1) Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non e’ vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante e’ obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Avete due mesi di tempo (non 7 o 8 giorni) per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione. La scelta e’ del consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altra soluzione (non potete pretendere la sostituzione delle scarpe solo perche’ e’ rotto un laccio, in tal caso dovete accettare la riparazione). Se ...

