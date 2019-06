Sala sul nuovo stadio | «Ad oggi non è stato presentato nessun progetto»

Sul numero di luglio - Sosta Salatissima davanti agli ospedali : La tassa sul dolore è più che mai in vigore. Anzi, rispetto al 2012, anno della precedente indagine di Quattroruote sul tema, è diventata ancora più cospicua. Così, infatti, avevamo chiamato il caro-parcheggi nelle aree vicine agli ospedali delle grandi città italiane: a distanza di sette anni, siamo tornati a verificare il costo della Sosta nelle zone limitrofe alle strutture sanitarie di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli. ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (video trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

Sala incontenibile - Mattarella esulta a Milano : i video delle reazioni all'assegnazione delle Olimpiadi : Un’esultanza sfrenata ha accompagnato l’annuncio dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. La delegazione italiana a Losanna ha gioito alla notizia, con il sindaco Sala incontenibile. “Italia, Italia, Italia!” è il coro partito proprio dal primo cittadino di Milano.Il presidente Mattarella, invece, ha accolto la notizia con un sobrio applauso durante la cerimonia della settima ...

L'attacco diretto del Movimento ai sindacati sul Salario minimo : Il Movimento 5 stelle si dice interdetto e preoccupato per "l'atteggiamento ostile dei sindacati verso riforme che, finalmente, mettono al centro il lavoratore". E in un lungo post sul 'Blog delle stelle' dal titolo 'La risposta del Movimento 5 Stelle ai sindacati' spiega: "Questi attacchi continui alla nostra proposta sul salario minimo Orario Legale, portati a braccetto con Confindustria, ispirano alcune domande: da che parte stanno i ...

Massimo Garavaglia sul Salario minimo M5s : "L'unica cosa che in questo momento non si può fare" : Lo scontro nel governo è su più fronti. Dopo il botta e risposta della domenica sulla flat tax tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ecco le bordate di Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia che mette nel mirino il salario minimo chiesto dal M5s. "L'unica cosa che non si può fare in questo

M5s apre alle Autonomie. Ma la Lega chiude sul Salario minimo : "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nella Lega in verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ...

Salario minimo : Consulenti - aumento costo lavoro non inferiore a 20% : Milano, 20 giu. (Labitalia) - L'introduzione di un Salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti [...]

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Giugno : Barricate contro il Salario minimo : i lavoratori è meglio non pagarli : salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare Dall’Ocse a Confindustria, dai dem ai sindacati fino alla Lega. In ballo c’è la tutela degli utili aziendali di Salvatore Cannavò Matteo Trumputin di Marco Travaglio Noi, che in fondo siamo gente semplice, seguiamo sempre con devota attenzione le lezioni di geopolitica e strategia dei giornaloni. E ci eravamo abituati all’idea che Salvini, e pure i 5Stelle, siano i cavalli di Troia di ...

Motivi per non correre sul Salario minimo : Mentre il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi e alcuni tecnici per accelerare sulla definizione della legge sul salario minimo, in Commissione alla Camera le prime audizioni sullo stesso argomento suggeriscono al governo di rallentare. Il primo avvertimento

Di Maio accelera sul Salario minimo. Ocse : «Nove euro l'ora cifra molto alta» : ?Il dl Dignità non si tocca, no al ritorno del Jobs act. Così Luigi Di Maio ai ministri 5S che ha visto oggi a Palazzo Chigi. «Ora il prossimo passo è il salario minimo....

Tanti auguri a…Mohamed Salah - il campione d’Europa si prepara alla Coppa d’Africa : alcune curiosità che non sapevate sul Messi d’Egitto : Oggi, 15 giugno, compie 27 anni Mohamed Salah. Trionfatore in Champions League con il Liverpool, in estate proverà a bissare con l’Egitto in Coppa d’Africa. Salah nasce a Basyoun, a nord de Il Cairo, nel 1992. Inizia a muovere i primi passi in patria con l’Al-Mokawloon. Nel 2012 passa al Basilea e vince il campionato svizzero al primo anno. Dopo una stagione 2014-2015 non esaltante con la maglia del Chelsea, va in ...

Inter - il sindaco Sala sulla festa della Curva nerazzurra : “Se il Viminale si prende la gestione dell’evento - concediamo lo spazio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Interviene su Facebook in merito alla questione della festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter: “Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘Garantisco io’. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio ...

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini : sul tavolo la trattativa con Ue - la riforma fiscale e il Salario minimo : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...