Rugby a 7 femminile | Grand Prix Series Marcoussis 2019 | l’Italia domani si giocherà

(Di domenica 30 giugno 2019) Oggi è partita a, in Francia, la prima delle due tappe delle Womendia 7, rassegna che con il torneo che si concluderàva a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad accedere ai quarti di finale e dunquedovrà giocarsi il tutto per tutto: le azzurre dovranno arrivare decime, oppure in caso di vittoria del Galles sull’Ucraina potranno anche arrivare undicesime per avere la matematica certezza di andare a giocare il preolimpico del mese prossimo. L’eventuale qualifica della Gran Bretagna è legata infatti ai risultati dell’Inghilterra, ragion per cui Galles e Scozia non saranno presenti ...

