Roma | Spinazzola arriva nella capitale | visite mediche per lui | si attende l’ufficialità

Roma -Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini , si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni , in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

