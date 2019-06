Roma in festa con Birròforum fino a domenica 30 giugno

Festa del cinema 2019 Roma : data - premi e anticipazioni. Quando inizia : Festa del cinema 2019 Roma: data, premi e anticipazioni. Quando inizia Torna, puntuale come sempre, la Festa del cinema di Roma, giunta ormai alla sua quattordicesima edizione. Le date si conoscono già: il festival si terrà dal 17 al 27 ottobre in pieno centro, con location principale l’auditorium Parco della Musica (sito a Viale Pietro de Coubertin 30). Ecco le prime anticipazioni su uno degli eventi più attesi dell’anno nella ...

Europei Under 21 - Romania festa a metà : un tifoso ferisce la fidanzata di Manea [DETTAGLI] : Romania in festa per la storica qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21. C’è però una nota dolente: la fidanzata di Cristian Manea, terzino destro, è stata aggredita e ferita sulle tribune del Dino Manuzzi. Una giovane coppia a caccia di selfie ha finito per calpestare la mano della ragazza. I tifosi violenti, già identificati, sono stati identificati grazie alle videocamere di sorveglianza. La polizia ha disposto ...

Roma - giovane morto a una festa alla Sapienza : si indaga per omicidio colposo : Nei giorni scorsi un giovane di 26 anni, Francesco Ginese, è morto a seguito della recisione dell'arteria femorale avvenuta durante un tentativo di scavalcare i cancelli per entrare ad una festa organizzata dentro la nota università 'La Sapienza' di Roma. Il giovane, che lavorava a Bologna ed era originario di Foggia, si trovava a Roma per qualche giorno e aveva deciso di partecipare all'annuale festa dei collettivi studenteschi della 'Sapienza' ...

Altro che prima gli italiani : nessun film italiano (per ora) alla Festa del cinema di Roma : Nella stessa giornata in cui la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia annuncia che sarà una donna, la regista argentina Lucrecia Martel a presiedere la Giuria internazionale della 76ma edizione, dopo aver già annunciato che i Leoni d’Oro alla Carriera andranno a Julie Andrews e a Pedro Almodovar, Antonio Monda risponde dando qualche anticipazione di quella che sarà la “sua” Festa del ...

Roma - scavalca per entrare alla festa alla Sapienza : morto 25enne : Il 25enne, foggiano laureato in Economia alla Luiss, si era trasferito a Bologna per lavoro. Nella notte fra venerdì e sabato ha cercato di non pagare l’ingresso. Nella caduta è rimasto infilzato

Roma - scavalca cancello per entrare alla festa della Sapienza : muore 26enne | L'università : "Da noi ripetuti divieti e denunce" : Francesco Ginese di Foggia era stato portato al Policlinico Umberto I con l'arteria femorale recisa. Operato d'urgenza non ce l'ha fatta

Roma - 'Festa della Musica' : venerdì 21 giugno si festeggia l'estate cantando e ballando : Domani, 21 giugno, si celebra il solstizio d’estate. E alla 34esima edizione europea, a Roma per il terzo anno consecutivo si festeggia l’arrivo dell’estate con la ‘Festa della Musica’. Chiunque potrà esibirsi e dovunque e la Città Eterna, dal centro alla periferia, in luoghi chiusi e all'aperto risuonerà di mille note, rispettando una tradizione tutta francese....Continua a leggere

Roma. Festa Europea della Musica : si esibirà il cantautore calabrese Michelangelo Giordano : In occasione della Festa Europea della Musica, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano arricchirà il vastissimo calendario di eventi della capitale

17 giugno - dalla festa all’addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno. Nessun tifoso Romanista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...

A giugno l’antica Roma celebrava la dea Vesta : l’antica origine di una festa tutta al femminile : In epoca repubblicana ed imperiale i giorni dal 7 al 15 giugno erano dedicati alla dea Vesta, l’antica divinità del focolare domestico: una fiamma, quella del suo tempio, che doveva restare sempre accesa a simboleggiare il benessere dello Stato. A questo pensavano le Vestali: ecco qual è la loro storia.Continua a leggere

Roma Pride - il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento sul palco della manifestazione per i diritti lgbt : Vladimir Luxuria e Asia Argento, sul palco del Pride di Roma, festeggiano con baci e abbracci. Sono stati 700mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo per i diritti lgbt di Roma. La manifestazione è arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione. Carri colorati, musica a tutto volume, drag queen e vestiti stravaganti hanno colorato le strade di Roma Roma Pride, migliaia di persone in corteo per diritti ...

Roma - manifestazione pubblico impiego : Digos blocca striscione su Salvini e Di Maio : E' ancora "guerra allo striscione". Durante la manifestazione sindacale unitaria dedicata al pubblico impiego in programma oggi a Roma, la Digos - secondo quanto denunciato da Michelangelo Librandi, segretario generale della Uil Fpl - avrebbe bloccato uno striscione contenente una vignetta ironica con protagonisti i ministri Di Maio e Salvini. Il sindacato aveva intenzione di metterlo al Pincio. Lo striscione Stamattina i sindacati sono scesi ...

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Roma - sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO : Roma, sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO Per le strade della Capitale sfilano insieme Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. In piazza del Popolo previsti i comizi dei leader. Landini: “Sciopero generale autunno? Nulla è escluso”. ...