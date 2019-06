ROMA | AFFRESCO MEDIEVALE SCOPERTO DOPO 900 ANNI Video | Raggi si complimenta

Riemerge affresco medievale "eccezionale" in una chiesa di ROMA dopo 900 anni : Il grande mantello color della porpora sulle vesti succinte del pellegrino, la mano alzata quasi a voler presentare la maestà del Cristo che accanto a lui benedice i fedeli. Nascosto da un muro per quasi 900 anni, Riemerge a Roma in un’intercapedine nella chiesa di Sant’Alessio all’Aventino, un grande affresco medievale dai lucenti colori in incredibile stato di conservazione.“Un ritrovamento assolutamente ...