Riemerge affresco medievale eccezionale in una chiesa di Roma dopo 900 anni

(Di sabato 29 giugno 2019) Il grande mantello color della porpora sulle vesti succinte del pellegrino, la mano alzata quasi a voler presentare la maestà del Cristo che accanto a lui benedice i fedeli. Nascosto da un muro per quasi 900in un’intercapedine nelladi Sant’Alessio all’Aventino, un grandedai lucenti colori in incredibile stato di conservazione.“Un ritrovamento assolutamente”, illustra in esclusiva all’ANSA, l’autrice della scoperta, la storica dell’arte Claudia Viggiani, “anche per l’iconografia rarissima dei due personaggi che si riconoscono nella parte del dipinto al momento visibile, con tutta probabilità proprio Sant’Alessio e il Cristo pellegrino”.La scoperta, che l’ANSA ha potuto documentare con foto e filmati, è il frutto di ...

