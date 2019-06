RICARDO RODRIGUEZ AL BARCELLONA? ' Offerti al Milan 15 milioni' | perché si può fare

ilsussidiario

(Di sabato 29 giugno 2019)al: il quotidiano catalano 'Sport' è sicuro, c'è la proposta dei blaugrana al. Eccoconviene a tutti.

evivanco7 : RT @Patri25094418: Il Barcellona sarebbe interessato a Ricardo Rodriguez - BisiniAttilio : RT @mmajernamarco: Comunque è impressionante come ricardo Rodriguez valga 15 ml e spinazzola 25 e pinamonti 20 poi uno non deve pensare mal… - mmajernamarco : Comunque è impressionante come ricardo Rodriguez valga 15 ml e spinazzola 25 e pinamonti 20 poi uno non deve pensare male vedere voi -