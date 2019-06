Rassegna stampa di sabato 29 giugno | le prime pagine di calcio | mercato | sentenza Milan e

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019)di29– In primo piano, come sempre, il. Ma non solo. C’è spazio anche per laufficiale delche ha estromesso i rossoneri dalle Coppe e per l’Italia femminile, impegnata questo pomeriggio alle 15 contro l’Olanda per i quarti di finale del Mondiale. “Patto col Diavolo” titola la Gazzetta in merito alla decisione del Tas. Nel riquadro in basso, incoraggiamento alle azzurre: “Forza Ragazze”. In alto, spazio aldi Inter, Roma e Juve, con Barella, Sensi e Rabiot. Si parla del sorpasso della Roma sull’Inter per il giovane del Cagliari anche sul Corriere, mentre in alto si può leggere: “Siete l’Italia”. Spazio più importante su TuttoSport è invece dedicato all’intervista esclusiva a Marcello Lippi, che esalta De Ligt: “Juve, hai preso un ...

