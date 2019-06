Ragusa Catania | tutto è rimasto bloccato

Grande silenzio sulla Ragusa-Catania - il Pd ripropone il project financing : Ragusa-Catania, dopo il blocco il Grande silenzio: non è il caso di ritornare al project financing? A chiederlo è il Pd di Ragusa

Bambino di Ragusa con malformazione artero venosa : salvato a Catania : Eccezionale intervento all’encefalo salva Bambino con rara malformazione artero-venosa. L’ intervento di Neuroradiologia al Cannizzaro di Catania

Italia in Comune : morta speranza per Ragusa Catania! Ripensare all'autostrada : Italia in Comune: morta ogni speranza per la Ragusa-Catania, occorre Ripensare all’autostrada e proporre nuove forme di trasporto

E' la fine della Ragusa-Catania? Sanzaro : vogliamo risposte : "Vogliono realizzare la Ragusa-Catania senza il progetto di finanza? La sensazione è quella che sull' infrastruttura si voglia mettere la parola fine”

Autostrade : Mit - Ragusa-Catania opera strategica - si lavora su sostenibilità : Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Determinati allarmi che si leggono sulla stampa regionale, in queste ore, in merito al progetto dell’autostrada Ragusa-Catania sono destituiti di fondamento o comunque appaiono totalmente strumentali. In sede Cipe del 16 maggio è stata ribadita la strategicità dell’infra

Lettera aperta del Comitato per la Ragusa Catania : Lettera aperta del Comitato per la realizzazione della RG-CT al ministro Toninelli e ai parlamentari. "Trasformare le parole in fatti"

Mobilitazione per la Ragusa-Catania - una voce fuori dal coro : "La recente Mobilitazione per l’autostrada Ragusa-Catania segnala arretratezza culturale". Così la Cub Trasporti provinciale invita a puntare altrove

Ragusa-Catania si farà senza ritardi : Ragusa-Catania si farà senza ritardi, con fondi pubblici e pedaggio gratuito - questa la proposta di Toninelli al Cipe. La nota di Campo

Raddoppio Ragusa Catania - incontro a Roma : cessione progetto Anas : Ieri a Roma la riunione del CIPE per la Ragusa-Catania. Vagliata una proposta di cessione all'Anas del progetto in cambio di un corrispettivo

Mit : Ragusa-Catania - verso cessione ad Anas : Il Cipe ha accolto con favore la Nota informativa del Mit sull`autostrada Ragusa-Catania in cui si dà notizia della disponibilità, espressa dalla società concessionaria Sarc Srl, di "verificare, nel periodo di costruzione, ipotesi alternative ritenute utili". In sostanza, nell`interlocuzione tra il gestore e Anas, è stata rilevata una apertura in vista della "cessione ad Anas stessa della progettazione e delle attività connesse al ...

Mobilitazione per il raddoppio Ragusa-Catania : oggi 11 maggio : Mobilitazione per il raddoppio della Ragusa-Catania.Si terrà oggi sabato 11 maggio a partire dalle ore 10. Ecco dove

Protesta per la costruzione dell'autostrada Catania-Ragusa : Sindaci, sindacati, imprese e lavoratori del comprensorio del Sud-est siciliano protesteranno domani a favore della costruzione dell'autostrada Catania-Ragusa. 'Lo slogan scelto per la marcia, #...

Autostrada - marcia lenta di auto sulla Ragusa - Catania per i ritardi del Cipe : Una marcia lenta di auto incolonnate lungo la Ragusa-Catania per denunciare i ritardi del Cipe per l'approvazione del progetto esecutivo dell'autostrada che i Ragusani aspettano da anni. Sabato 11 ...

La Cgil sul raddoppio Ragusa-Catania : riprendiamoci il futuro : La Cgil di Ragusa sul raddoppio della Ragusa-Catania. Peppe Scifo “alziamo la testa, riprendiamoci il futuro”