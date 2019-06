Raggiunto accordo Ue-Mercosur | segnale al protezionismo di Trump Ma l’Italia si oppone

Sensi è dell’Inter - Carnevali conferma : “accordo Raggiunto con i nerazzurri” : “Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter e la prossima settimana Sensi fara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conferma l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Sensi. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un ...

Sky Sport : Manolas-Diawara accordo Raggiunto - mancano solo gli ingaggi : La redazione Sportiva di Sky Sport fa dato le ultime sul mercato che coinvolge Roma e Napoli. Secondo le loro indiscrezioni l’affare che vede coinvolti Manolas e Diawara è in chiusura. mancano gli ultimi particolari relativi agli ingaggi dei due giocatori ma l’accordo tra le due società è già stato raggiunto ieri pomeriggio. L'articolo Sky Sport: Manolas-Diawara accordo raggiunto, mancano solo gli ingaggi sembra essere il primo su ...

Calciomercato Juventus - accordo Raggiunto con De Ligt : può cominciare adesso la trattativa con l’Ajax : Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con Raiola, adesso partirà all’assalto dell’Ajax per mettere le mani sul difensore olandese La Juventus ha trovato l’accordo con De Ligt, compiendo un passo importante verso la conclusione dell’affare. Il club bianconero, secondo Sky Sport, ha raggiunto un’intesa con l’olandese e con il suo agente Mino Raiola, che prevede un contratto di cinque anni a ...

CorSport : Raggiunto accordo con Manolas : quinquennale da 3 milioni e mezzo : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

Atalanta - arriva Muriel : accordo Raggiunto - costerà 15 milioni : Muriel Atalanta- Primo colpo di mercato in casa Atalanta. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, i nerazzurri hanno chiuso il primo acquisto in vista della prossima stagione. Affare fatto con il Siviglia per il passaggio di Muriel in nerazzurro. accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Muriel andrà […] L'articolo Atalanta, arriva Muriel: accordo raggiunto, costerà 15 milioni proviene da Serie A News ...

Rifiuti in plastica - G20 : Raggiunto accordo per la riduzione su base volontaria : In Giappone il G20 ha raggiunto un accordo per ridurre i Rifiuti di plastica: secondo i media locali, i processi sarebbero volontari e i progressi raggiunti dovrebbero essere resi noti una volta all’anno. “È fantastico che siamo stati in grado di creare regole per tutti, compresi i Paesi emergenti e in via di sviluppo“, ha spiegato il Ministro dell’Ambiente giapponese dopo la due giorni, a cui hanno preso parte i Ministri ...

Napoli Manolas – Raggiunto accordo con l’entourage - i dettagli : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ed il difensore giallorosso Manolas hanno Raggiunto un accordo totale per il trasferimento. si tratta solo con Pallotta. Napoli Manolas – Il difensore greco ed il Napoli hanno terminato la trattativa per l’eventuale ingaggio del calciatore. L’intesa La parti hanno trovato l’accordo per una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro per le ...

La Juve avrebbe Raggiunto l'accordo con Chiesa - ma la Fiorentina potrebbe fare muro : La Juventus è una società che ha nella programmazione uno dei suoi punti di forza, e quando individua un buon affare si muove per tempo, in modo da anticipare la concorrenza. Fabio Paratici segue da tempo Federico Chiesa, di proprietà della Fiorentina, e qualche settimana fa avrebbe incassato il consenso al trasferimento dal calciatore. Tuttavia, da quando la società viola è stata ceduta dai Della Valle all'italo-americano Rocco Commisso, ...

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

Napoli-Veretout - Il Mattino : accordo Raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo : Napoli-Veretout, Il Mattino: accordo raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo Napoli-Veretout, Il Mattino: accordo raggiunto col calciatore! Fissata la data del possibile approdo. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, che ha effettuato le visite mediche con il club azzurro, e per il quale si attende solo l’ ufficialità, ecco profilarsi il secondo acquisto del Napoli per la stagione 2019-20. Parliamo di ...

Fca-Renault - la Reuters : “Raggiunto l’accordo con il governo francese” : Fiat Chrysler avrebbe raggiunto un accordo con il governo francese sui termini per la fusione con Renault, in attesa che il Cda di quest’ultima, in corso, si pronunci su tutta l’operazione. Lo riferiscono a Reuters due fonti vicine al negoziato. La Francia possiede il 15% di azioni di Renault....

Juventus-Chiesa - accordo Raggiunto - nuovi dettagli : ingaggio da top player : CHIESA JUVENTUS- Come rivelato da “Sky Sport” nel corso delle scorse ore, la Juventus e Chiesa avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio dell’attaccante viola in bianconero. ingaggio da top player, il quale si aggirerà intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione. Ora la Juventus dovrà trovare l’accordo con la Fiorentina, passata […] L'articolo Juventus-Chiesa, accordo raggiunto, nuovi dettagli: ...