Pronostico Uganda vs Egitto | Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di sabato 29 giugno 2019)d’Africa, gruppo A, analisi,di, domenica 30 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.All’International Stadium di El Cairo, traed, è in gioco il primo posto del gruppo A. L’, dopo 39 anni d’assenza dallad’Africa, è secondo in classifica e con quattro punti: alla squadra di Sébastien Desabre basterebbe un pareggio per avere la certezza del passaggio del turno come seconda, mentre in caso di vittoria passerà come primo. Nelle precedenti due partite aveva vinto con il Congo per 2-0 e pareggiato con lo Zimbabwe per 1-1.I padroni di casa dell’, invece, sono stati la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi battendo il Congo per 2-0 alla seconda giornata. I Faraoni sono al comando del gruppo a punteggio pieno, grazie anche al successo ottenuto nella gara ...