Pronostico Burundi vs Guinea | Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni

(Di sabato 29 giugno 2019)d’Africa, gruppo B, analisi,di, domenica 30 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ilsfida lanell’ultima giornata del gruppo B did’Africa. La squadra di Olivier Niyungeko, all’esordio assoluto, è ancora a zero punti dopo aver perso entrambe le sfide per 1 a 0 con Nigeria e Madagascar. Ha ancora qualche residua speranza di passare il turno come una delle migliori terze, ma deve battere lacon un punteggio elevato e con un attacco che non segna.La, invece, può qualificarsi: dopo il pareggio all’esordio con il Madagascar per 2-2 e la sconfitta per 1-0 con la Nigeria, alla squadra di Paul Put basterà vincere con un risultato importante (conterà la differenza reti) per passare il turno come una delle migliori terze. Sarebbe per loro la quarta volta che accade ...

