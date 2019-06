Pronostici Wimbledon maschile – Djokovic per riconfermarsi | Federer a caccia del 9°

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Novakpronto al back to back per riconfermare la vittoria dello scorso anno, Rogerdel 9° titolo: idi SportFair per il tabellonediSi aprono i cancelli dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra: lunedì inizia ufficialmente! Il blasone, la storia, le tradizioni del torneo più famoso del tennis mondiale, accompagneranno gli appassionati della racchetta per le canoniche due settimane, ospitando tutti i principali top player adella vittoria finale: che sia la prima, per entrare nella storia, o l’ultima di una lunga serie che confermi, ancor di più il mito dei numeri uno del tennis. Ci sono tutti, da, passando per Nadal e gli azzurri Fognini e Berrettini. Noi di SportFair abbiamo provato a stilare una lista di possibili favoriti alla vittoria finale e chissà che qualcuno dei ...

zazoomblog : Pronostici Wimbledon femminile – Kerber per il bis chance Pliskova e Osaka: incognita Serena Williams -… - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Pronti per #Wimbledon? Abbiamo chiesto ai nostri esperti qualche pronostico: i vostri quali sono? - infobetting : Wimbledon 2019 (femminile): Ashleigh Barty n.1 al mondo e favorita per la -