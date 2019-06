Prima dell’alba | Salvo Sottile minacciato | “Me la sono vista brutta”

lanostratv

(Di sabato 29 giugno 2019)e la troupe didell’alba: “Siamo stati minacciati” Nuova puntata didell’alba lunedì 1 luglio a partire dalle 21.20 su Rai3, conalla conduzione. Edella messa in onda di tale appuntamento, proprio il giornalista ha raccontato un episodio decisamente sconcertante sulle pagine del settimanale DiPiùTv, affermando: Una notte io e la mia troupe siamo andati ad interre i ladri di rame alla periferia di Roma.riuscito a convincerne due a parlare con me, ma dopo pochi minutiarrivati altri malviventi: una decina di energumeni poco raccomandabili, che ci hanno! “Me labrutta” ha asseritodell’alba-La rampa,ammette: “La notte è affascinante ma pericolosa” Sempre parlando didell’alba,...

Einaudieditore : Prima sorpresa della giornata per le #degiovanners. In libreria oggi non trovate *solo* IL PIANTO DELL’ALBA di Maur… - marcm1969 : RT @quaranta_vito: La notte é sempre più buia prima dell'alba....così si dice: cazzo Seb e quanto ci stai a far penare!!! Forza ragazzo...g… - FStuppia : RT @quaranta_vito: La notte é sempre più buia prima dell'alba....così si dice: cazzo Seb e quanto ci stai a far penare!!! Forza ragazzo...g… -