Porto d’Armi per Difesa Personale | requisiti | rinnovo | costo | armi consentite | come farne

Sostanze stupefacenti e Porto d’Armi abusivo : un arresto e una denuncia : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 19enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio di Sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma bianca e ricettazione e hanno denunciato un connazionale 16enne per detenzione ai fini di spaccio di Sostanze stupefacenti. Transitando i via Giovanni Giolitti, i Carabinieri hanno notato i giovani aggirarsi con fare sospetto e li hanno fermati per un ...