Pierluigi Diaco | dichiarazione d' amore al compagno Alessio Orsingher | Mi ha

Mi ha cambiato la vita! Pierluigi Diaco racconta il suo amore per il marito : Pierluigi Diaco parla in tv da Mara Venier della sua felicità con il marito Alessio Orsingher, giornalista televisivo su La7. Mara Venier ha colpito ancora. Dopo la telefonata a sorpresa che ha spiazzato l’amico Pierluigi Diaco durante il neonato programma "Io e Te", la conduttrice si è presentata di persona con tutta la vitalità che la contraddistingue nel bel mezzo della diretta televisiva di Rai Uno.\\ Un abbraccio tra i due ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d’amore per il marito in diretta tv : “Mi ha cambiato la vita” : Raggiunto a sorpresa da Mara Venier durante il programma di Rai Uno 'Io e Te', il conduttore si è lasciato intervistare...

Io e te - l'asso nella manica di Pierluigi Diaco : il segreto del successo in Rai : Pensate, esiste in televisione un programma in cui gli ospiti parlano uno alla volta. In cui si aspetta la domanda del conduttore e il proprio turno. Fantascienza. E - ancora più clamoroso - dove non si discute di Mark Caltagirone e Pamela Prati ma di amicizia, amore, dolore, corna, chiodi che schia

Pierluigi Diaco su Io e Te : “Farò come mi ha detto Boncompagni” : Io e Te, Pierluigi Diaco svela: “Seguirò l’insegnamento di Gianni Boncompagni” Partirà alle 14.00 di oggi, lunedì 17 giugno 2019, il nuovo programma estivo del pomeriggio di Rai1, Io e Te, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, che ogni giorno sarà affiancato da Sandra Milo e Valeria Graci. Una trasmissione dedicata ai sentimenti, pensata e proposta alla Rai, come appena accennato, dal giornalista stesso, che dunque terrà ...

Pierluigi Diaco : "Basta con le polemiche ora vi mostro il mio lato sentimentale" - : Fabrizio de Feo Da lunedì su Raiuno con «Io e te» insieme a Sandra Milo e la Graci «Io e te è la mia prova di maturità. Per la prima volta interpreterò me stesso». Pierluigi Diaco raccoglie il testimone estivo del pomeriggio di Raiuno da Caterina Balivo. Lo fa con un nuovo programma in onda fino al 6 settembre dal lunedì al venerdì alle 14. Come è nato il progetto? «La direttrice di Raiuno De Santis mi ha chiamato, le ho illustrato ...

Io e Te : Pierluigi Diaco - Sandra Milo e Valeria Graci nei pomeriggi estivi di Rai 1. Ospiti e struttura del programma : Pierluigi Diaco Ultima settimana di programmazione per Vieni da Me. Caterina Balivo il prossimo venerdì andrà in ferie e da lunedì 17 giugno il suo slot sarà occupato da un altro programma di chiacchiere ed interviste, che farà compagnia al pubblico dalle 14.00 alle 15.40; e saranno ancora tre le parole che ne comporranno il titolo, ovvero Io e Te. Io e Te: da lunedì 17 giugno alle 14.00 su Rai 1 Il padrone di casa del nuovo salotto sarà ...

Pierluigi Diaco a Blogo : "Torno in Rai con Io e te per fare una tv civile" (VIDEO) : "Sono entrato in Rai che avevo 18-19 anni, ero un ragazzino abbastanza presuntuoso, appassionato, ma ancora non con la maturità di far gioco di squadra. Giocavo da solo. Non ero ancora pronto. Ora torno con questa maturità: gli errori fatti, le esperienze fatte in radio e tv, mi hanno fatto capire che Io e te funzionerà se sarà un gioco di squadra". Così Pierluigi Diaco presenta ai microfoni di Blogo il programma che prende il titolo dal brano ...

Io e te con Pierluigi Diaco dal 17 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) : Proprio oggi sono stati rotti gli indugi e inizia finalmente a prendere forma il palinsesto estivo della prima rete della televisione pubblica. Teresa De Santis e Fabrizio Salini, dopo alcuni incontri delle ultime ore, hanno dato il via a quella che sarà l'estate televisiva della prima rete della televisione pubblica.Il primo programma che andrà a posizionarsi nella prima parte del pomeriggio di Rai1 sarà "Io e te", trasmissione declinata ...