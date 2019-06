Per la Gazzetta i testimonial scelti per le nuove maglie sono indizi di mercato

Gazzetta : Mercoledì Fiorentina e Napoli si incontrano Per Veretout : Dopo aver chiuso per Manolas il Napoli passa alla trattativa per Veretout. C’è già un appuntamento in programma Mercoledì secondo la Gazzetta dello Sport. C’è anche il Milan sul calciatore francese, ma Veretout ha già espresso la sua preferenza per il club partenopeo, a maggior ragione dopo l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League. Anche la Fiorentina preferisce imbastire la trattativa con il Napoli perché Montella ...

Gazzetta : La Fiorentina offre 15 milioni Per Inglese. Il Napoli ne vuole 30 : Tante le squadre che finora sono state accostate al futuro di Roberto Inglese. Oggi la Gazzetta parla di un’offerta anche da parte della Fiorentina. L’attaccante è tornato al Napoli dopo il prestito al Parma. Finora si è scritto che il Parma volesse trattenerlo, ma si era parlato anche di un interessamento da parte del Bologna e dell’Atalanta, intenzionata a rinforzare il suo attacco in vista della Champions. Oggi la Gazzetta ...

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più Per la Spagna (e Per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

Gazzetta : Si lavora ai diritti d’immagine Per James : Per la Gazzetta dello Sport il fronte James Rodriguez avanza, ma ci sono da sciogliere due nodi. Il primo con il calciatore, per quanto riguarda i diritti d’immagine, da sempre un assillo per De Laurentiis. Considerando che nella giornata di ieri sono uscite nuove indiscrezioni che parlano di una clausola al contratto di James con l’Adidas per cui il calciatore ha l’obbligo di indossare sempre la 11 in qualsiasi squadra giochi. ...

Gazzetta : Per il Napoli Insigne non è incedibile. Ci vuole un’offerta sugli 80 milioni : Il Napoli non considera Lorenzo Insigne incedibile, scrive la Gazzetta dello Sport. Raiola, il procuratore del capitano, ha provato a prolungare il contratto del suo assistito e ad ottenere un adeguamento economico. Avrebbe voluto garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni a stagione, con un aumento di 1 milione rispetto al contratto attuale, e un prolungamento fino al 2023. Ma De Laurentiis ha rigettato entrambe le richieste: per ...

Gazzetta : Per Allan al Psg si potrebbe chiudere a 60 milioni : Il Psg non si è mai arreso per Allan. L’operazione avrebbe dovuto concludersi a gennaio, ma poi non se ne fece niente, e adesso il club parigino, scrive la Gazzetta dello Sport, è tornato alla carica. Allan è impegnato in Copa America, in questo momento, ma aspetta un segnale da uno dei suoi procuratori, Juan Manuel Gemelli che sta lavorando proprio all’ipotesi Psg. Il Napoli chiede per il suo centrocampista 70 milioni, ma, scrive la ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni Per il prestito e 30 Per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...

Gazzetta : La prossima settimana il City potrebbe ufficializzare i 95 milioni Per Koulibaly : La Gazzetta dello Sport torna a parlare dell’offerta del Manchester City per Koulibaly: 95 milioni che potrebbero essere ufficializzati la prossima settimana. Il Napoli considera incedibile il difensore ma, scrive la rosea, di fronte ad un’offerta indecente potrebbe fermarsi a pensare. De Laurentiis ha fissato una base di 120 milioni di euro per avviare qualunque trattativa. Chiederà questa cifra a qualsiasi acquirente. Non di meno. ...

Gazzetta : il City continua a bussare Per Koulibaly : La Gazzetta dello Sport insiste sull’interesse del City per Koulibaly. Il difensore è l’unico argomento di cui non ha parlato ieri il presidente De Laurentiis, forse per non turbare l’animo dei tifosi spaventati dalla possibile partenza del calciatore. In Inghilterra si parla dell’offerta di 95 milioni fatta per il calciatore, cifra che spaventa, ma i citizen hanno bisogno di un centrale e Koulibaly gode la stima di tutto ...

Gazzetta : City pronti 95 milioni Per Koulibaly : Il Manchester City è intenzionato ad accaparrarsi Koulibaly, uno dei migliori difensori in Europa. E per farlo è disposto ad offrire al Napoli 95 milioni di euro, “uno sull’altro”. Mimmo Malfitano sulla Gazzetta spiega che una cifra così dovrebbe fare gola. Tanto più che tutti questi soldi farebbero comodo al Napoli sul mercato, ora che sta provando a chiudere tante operazioni in entrata alcune delle quali anche molto costose. De ...

Gazzetta : Per James Rodriguez manca solo la firma : Per la Gazzetta dello Sport l’affare James Rodriguez è in dirittura di arrivo. manca solo il documento scritto che lo attesti, ma la trattativa è ormai chiusa. La rosea racconta che ieri è arrivata la notizia dalla Colombia che Florentino Perez ha accettato la proposta del Napoli (non dice nulla, però, del tweet di Espn Colombia poi scomparso all’improvviso). In un primo momento voleva cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Poi ...

Gazzetta dello Sport : “Giuntoli probabile affondo decisivo Per Manolas” : La trattativa per Manolas sembra davvero essere a buon punto. A fornire le ultime novità è la versione on line della Gazzetta dello Sport: “Cristiano Giuntoli ha formulato un’ ottima offerta alla Roma e pare che sia in procinto di chiudere l’ingaggio di Kostas Manolas. I 36 milioni della clausola verranno pagati, ma solo in parte in contanti, perché il Napoli dovrebbe girare Diawara alla Roma come contropartita tecnica. Diawara ...

Gazzetta : L’addio di Totti è una grande occasione Perduta : Il commento della Gazzetta dello Sport sulla lunga conferenza di Totti, in cui il campione giallorosso non ha risparmiato nessuno, onesto, diretto, ha messo in chiaro quanto la dirigenza lo abbia voluto escludere da tutto quello che riguardava la società. Un addio imposto dunque, che porta con se’ non poche conseguenze e lascia qualche perplessità. Questo addio rappresenta una grande occasione perduta Il primo punto su cui si sofferma la ...

Gazzetta : De Laurentiis offre 20 milioni Per Nikola Milenkovic : Il Villareal ha confermato che pagherà i 4 milioni della clausola di Albiol e la sua partenza dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, per questo in Napoli è attivo sul mercato per trovare un sostituto di reparto che faccia coppia con Koulibaly. Giuntoli ha presentato un’offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic 20 milioni di euro cash, ma la Viola, che è intenzionata a non indebolire la squadra per la prossima stagione, ne ...